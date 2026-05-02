Sahte tedavi skandalı! Kanser hastalarına 'Yüzde 90 iyileşirsiniz' deyip binlerce lira dolandırdı
İngiltere’de son evre kanser hastalarına "yüzde 90 iyileşme" vaat ederek binlerce sterlin karşılığında bilimsel dayanağı olmayan tedaviler uygulayan Mohsen Ali isimli doktor, mahkeme kararıyla tıp sicilinden silindi.
Tıp Uygulayıcıları Mahkeme Hizmetleri (MPTS) ve BBC'nin aktardığı bilgilere göre, Mohsen Ali isimli bir doktor, İngiltere'de bir evde, kanser hastalarına etkili olduğunu iddia ettiği ancak bilimsel olarak kanıtlanmamış yöntemlerle tedavi uyguladığı gerekçesiyle suçlu bulundu.
Soruşturma ve mahkeme kayıtlarına göre Ali, son evre kanser hastalarına %90 başarı oranıyla kanseri tedavi edebileceğini söyledi. BBC'nin aktardığına göre, hastaların birinden yaklaşık 15.000 sterlin, diğerinden ise 10.000–12.000 sterlin arasında ödeme talep etti.
SARIMSAK YAĞI, OKSİJENLİ SU...
Soruşturma kapsamında sahte doktorun tedaviler sırasında damar yoluyla C vitamini, sarımsak yağı, oksijenli su, sodyum bikarbonat ve ozon terapisi gibi tıbbi olarak kanıtlanmamış yöntemler kullandığı tespit edildi. Uzmanlar bu uygulamaların kanser tedavisinde bilimsel karşılığı olmadığını belirtti.
BAŞKA TEDAVİLERE GEREK OLMADIĞINI SÖYLEMİŞ
Ayrıca tedavilerin yapıldığı ortamın hijyenik olmadığı, ev ortamında uygun olmayan koşullarda gerçekleştirildiği ve tıbbi standartlara uymadığı raporlandı. Öte yandan Ali'nin bazı hastalara “başka tedaviye gerek olmadığı” gibi yanlış yönlendirmeler yaptığı ortaya çıktı.
MESLEKTEN MEN EDİLDİ
Mahkeme, doktorun hastaları yanılttığını, dürüst davranmadığını ve kamu güvenliği için risk oluşturduğunu değerlendirerek Ali’nin mesleki etik kuralları ciddi şekilde ihlal ettiğine hükmetti. İsminin tıp sicilinden kalıcı olarak silinmesine karar verilen sahte Ali'nin doktorluk yapması tamamen engellendi.