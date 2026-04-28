Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Kocaelispor'da golcü oyuncu Serdar Dursun, sezon sonu sözleşmesinin biteceğini ve bazı kulüplerin şimdiden kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. Dursun, "7 gol ve 1 asistim var. Oynama süreme göre gayet iyi bir istatistik" dedi.

Kocaelispor, Süper Lig'in 32'nci haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka öncesinde hazırlıklarını sürdüren Körfez ekibinde deneyimli futbolcu Serdar Dursun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"KİMİN DÜŞECEĞİ KİMİN KALACAĞI BİZİ İLGİLENDİRMİYOR"

İstanbul'da kazanmak için sahaya çıkacaklarını dile getiren 34 yaşındaki forvet, "Bizi kimin düşeceği ya da kimin kalacağı ilgilendirmiyor. Kocaelispor olarak her maça 3 puan hedefiyle çıkıyoruz. Bu durum rakipleri etkileyebilir ancak biz kendi en iyi performansımızı sergileyerek sahada daha iyi oynamak istiyoruz. Gençlerbirliği maçında da bunu gördük. Yaklaşık 30 dakika boyunca oyun tamamen tek top oynandı. Hakemin de oyuna oldukça fazla müsaade ettiğini söyleyebiliriz. Ligin dengesi açısından böyle bir durum oluşturulmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Aslında buna çok gerek yok ama geçen maçta bunu hissettik. Özellikle kaleci atışlarının bile bir ila 1,5 dakika sürmesi oyunun temposunu düşürüyor. Bu nedenle biz sahada baskılı oynayıp, öne geçerek maçları üç puanla tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"TRANSFER TEKLİFLERİ GELİYOR"

Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Serdar Dursun, "Kocaelispor'u ilk günden beri gerçekten çok sevdim. Güzel bir camia, güçlü bir taraftarı olan bir kulüp. Kendimi buraya ait hissediyorum. Burayı çok sevdim. Sözleşmem sezon sonunda bitecek. Performansıma bakacak olursak, şu ana kadar 7 gol ve 1 asistle oynuyorum. Oynama süreme göre gayet iyi bir istatistik olduğunu düşünüyorum. Forvet olarak çok fazla pozisyona giremiyoruz ama oynadığımız maçlara göre iyi gidiyor. Bana teklifler geliyor. Kulüp sözleşmeyi uzatmak isteyecek mi bilmiyorum. Ona göre sezon sonu duruma bakacağız. Şu an yurt içinden ve yurt dışından bazı kulüpler benimle iletişime geçiyor. Ancak şu an net bir karar vermedim. Haziran ayı gibi bu konuları konuşacağımı söylüyorum. Kulübün de sözleşme uzatıp uzatmayacağına göre sezon sonunda bir değerlendirme yapacağız. Bakalım süreç nasıl ilerleyecek" şeklinde konuştu.

Serdar Dursun, bu sezon 27 maçta 1455 dakika sahada kaldı.

"KALEYE 19 ŞUTUM VAR, 10'U İSABETLİ VE 7'Sİ GOL OLMUŞ"

Performansını nasıl bulduğu sorusuna golcü futbolcu, "Altıncı haftada geldim. O dönem takımın bir puanı vardı. Şu an ise 36 puandayız. Genel olarak baktığımızda 15 maçta ilk 11 oynadım, 7 gol ve 1 asistim var. Gol katkısı açısından iyi bir performans olduğunu düşünüyorum. Geçen gün istatistik gördüm; kaleye 19 şutum var, bunların 10'u kaleyi bulmuş ve 7'si gol olmuş. Çok iyi bir istatistik. Petkovic olsun ben olayım inanılmaz bir pozisyona girmiyoruz. Buna rağmen fena gitmediğimizi düşünüyorum. Önümüzde 3 maç daha var. Hedefim bu maçlarda 3 gol daha atarak 10 gole ulaşmak ve mümkünse bunun da üzerine çıkmak. Bu 3 maç hem ligin hem de benim durumumu belirleyecek. Milli takım hedefim de olduğu için bu maçları iyi geçirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"GALİBİYET İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Kasımpaşa maçının kendileri için önemli olduğunu söyleyen Serdar Dursun, "31 puanları var, alt sıralardaki takımların ise 28 puanı bulunuyor. Bu nedenle Kasımpaşa'yı doğrudan ilgilendiren bir karşılaşma olacak. Bizim ise 36 puanımız var ve hedefimiz bu maçtan 39 puanla ayrılmak. Kasımpaşa'nın iyi bir teknik ekibi ve oyuncu kadrosu var. Ancak atmosfer açısından biraz daha rahat bir maç olabilir. Çünkü arkasında güçlü bir taraftar gücü yok. Bu durum Kasımpaşa üzerinde bir miktar stres oluşturabilir ama onlar da maça kazanmak için çıkacak. Biz de aynı şekilde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacağız. Bence keyifli bir maç olacak. Bol gollü ve seyir zevki yüksek bir karşılaşma olmasını bekliyorum. Özellikle ilk 20 dakikada goller gelirse" sözlerini sarf etti.

