EuroLeague’de play-off heyecanı başlarken Fenerbahçe Beko-Zalgiris eşleşmesi basketbolseverlerin gündemine oturdu. Kritik seri öncesi karşılaşmanın yayın bilgileri ve saat detayları merak ediliyor.

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonu EuroLeague’de play-off aşaması start alıyor. Fenerbahçe Beko, serinin ilk maçında sahasında Zalgiris Kaunas’ı ağırlamaya hazırlanırken, karşılaşmaya ilişkin yayın ve saat bilgileri netleşti.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGRİS MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasında oynanacak EuroLeague play-off serisi ilk maçı S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen basketbolseverler, S Sport kanalını tercih edebilecek. Aynı zamanda dijital platformlar üzerinden de yayın erişimi sağlanabilecek.

FENERBAHÇE BEKO-ZALGİRİS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beko ile Zalgiris Kaunas arasındaki play-off serisinin ilk maçı 28 Nisan Salı günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek mücadele saat 20.45’te başlayacak. Karşılaşmanın hakemliğini Carlos Peruga, Borys Ryzhyk ve Thomas Bissuel üçlüsü üstlenecek.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague normal sezonunu 24 galibiyetle dördüncü sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. Zalgiris Kaunas ise sezonu 23 galibiyetle beşinci sırada bitirdi ve sarı-lacivertlilerin rakibi oldu. İki ekip arasında oynanacak seri, Final Four yolunda kritik bir eşik olarak görülüyor.

