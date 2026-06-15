Kahramanmaraş'ta trafikte yarış yapan ve makas atarak ilerleyen iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde 46 ANS 716 plakalı otomobil ile 27 ACR 938 plakalı otomobilin sürücülerinin trafikte makas atarak yarış yaptığı iddia edildi.

5 YARALANDI

Kontrolden çıkan iki otomobil kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 6 kişiden 5'i yaralandı.

Kahramanmaraş'ta trafikte yarış kazayla bitti: Yaralılar var

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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