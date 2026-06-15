2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı, grup aşamasındaki ilk sınavında istediği sonucu alamadı. Kanada'nın Vancouver kentinde oynanan karşılaşmada Avustralya'ya 2-0 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, D Grubu'na puansız başlangıç yaptı. Alınan yenilginin ardından futbolseverlerin gündeminde ''Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi?'' ve ''Türkiye gruptan nasıl çıkar?'' soruları yer alıyor.

Bu yıl ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda format önemli ölçüde değişti. Turnuvada 12 grup yer alırken her grupta 4 takım mücadele ediyor. Grup liderleri ve grup ikincileri doğrudan son 32 turuna yükseliyor. Bunun yanında gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ekipler arasından en başarılı 8 takım da eleme aşamasına katılma hakkı elde ediyor. Peki, Türkiye Dünya Kupası'ndan elendi mi, gruptan nasıl çıkar?

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Türkiyenin gruptan çıkma ihtimalleri

TÜRKİYE DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Avusturalya maçından beklenen sonucu elde edemesek de Türkiye Dünya Kupası'ndan henüz elenmedi. Grup aşamasında her takım üç maç oynadığı için ay-yıldızlıların önünde hala iki önemli karşılaşma bulunuyor.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Türkiyenin gruptan çıkma ihtimalleri

D Grubu'nda ilk maçların ardından ABD ve Avustralya üçer puana ulaşırken Türkiye ile Paraguay henüz puan alamadı. Bu nedenle gruptaki sıralama açısından ikinci maçlar belirleyici olacak. Paraguay karşılaşması, Türkiye'nin son 32 turu umutlarını doğrudan etkileyecek.

2026 Dünya Kupası'nın yeni formatında yalnızca grup birincileri ve ikincileri değil, en başarılı 8 grup üçüncüsü de eleme aşamasına yükselecek. Bu nedenle ilk maçta alınan yenilgiye rağmen Türkiye'nin hem ilk iki sıra hem de en iyi üçüncülük hedefi için önemli bir şansı bulunuyor.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Türkiyenin gruptan çıkma ihtimalleri

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye'nin grup aşamasını geçebilmesi için önünde birkaç farklı ihtimal bulunuyor. En net senaryo Paraguay ve ABD karşılaşmalarından yüksek puan çıkararak grubu ilk iki sırada tamamlayıp doğrudan son 32 turuna yükselmek.

Grup birinciliği veya ikinciliği elde edilemese bile turnuva Türkiye için sona ermeyebilir. Çünkü yeni sistemde grup üçüncüleri de kendi aralarında sıralanacak ve en başarılı 8 takım eleme turuna kalacak. Bu noktada puan kadar averaj ve atılan gol sayısı da önemli.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Türkiyenin gruptan çıkma ihtimalleri

Avustralya karşısında alınan 2-0'lık yenilgi sonrasında Türkiye'nin kalan karşılaşmalarda mümkün olduğunca fazla puan toplaması gerekiyor. Paraguay karşısında alınacak galibiyet, hem puan tablosunu değiştirecek hem de millileri yeniden üst sıralar için yarışın içine sokacak. Son hafta oynanacak ABD mücadelesi ise sonuçları çıkarcak.

Teknik direktör Vincenzo Montella ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da maç sonrası yaptıkları açıklamalarda umutlarını koruduklarını vurguladı. Milli takım cephesinde hedef kalan iki karşılaşmadan istenen sonuçları alarak eleme aşamasına yükselmek.

Türkiye Dünya Kupasından elendi mi? Türkiyenin gruptan çıkma ihtimalleri

TÜRKİYE'NİN MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya gelecek. Milliler grup aşamasındaki son karşılaşmasını ise ABD'ye karşı oynayacak.

20 Haziran Cumartesi - 06.00 | Türkiye - Paraguay

26 Haziran Cuma - 05.00 | Türkiye - ABD

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