2026 FIFA Dünya Kupası, yalnızca katılımcı sayısındaki artışla değil, turnuva formatında yapılan önemli değişikliklerle de gündemde. FIFA tarafından yayımlanan yeni turnuva talimatlarına göre, grup aşamasında puan eşitliği yaşanması halinde sıralamayı belirleyen ilk kriterler sorgulanmaya başlandı. ''Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?'' sorusunun cevabı ise FIFA tarafından verildi. İşte, 2026 FIFA Dünya Kupası formatı...

Dünya Kupası tarihinde uzun yıllardır puan eşitliğinde öncelikli kriter olarak genel averaj kullanılıyordu. Takımların grup aşamasındaki tüm maçlarda elde ettiği gol farkı sıralamayı belirleyen en önemli unsurdu. Peki, 2026 Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı?

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

DÜNYA KUPASI İKİLİ AVERAJ MI GENEL AVERAJ MI?

2026 Dünya Kupası'nda grup aşamasında ikili averaj sistemi uygulanıyor. FIFA'nın 2026 Dünya Kupası yönetmeliğinin 13. maddesine göre, aynı grupta iki veya daha fazla takım puan eşitliği yaşarsa sıralama belirlenirken ilk olarak takımların kendi aralarında oynadıkları maçlardaki puan durumu dikkate alınıyor.

Ardından yine kendi aralarındaki maçlardaki gol farkı ve atılan gol sayısına bakılıyor. Bunlarla da eşitlik hala bozulmazsa genel averaj devreye giriyor.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

2026 DÜNYA KUPASI FORMAT DEĞİŞİKLİKLERİ

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yıllık toplantısında maç akışını iyileştirme ve tempo kesintilerini azaltmaya yönelik önlemlerle ilgili kararlara onay verdi.

Kuruldan yapılan açıklamaya göre Galler'de gerçekleştirilen 140. IFAB Yıllık Genel Kurulu'nda taç atışı, kale vuruşu ve oyuncu değişikliklerinin hızlanması ile VAR'ın dahil olduğu konularla alakalı yeni düzenlemelerin 2026 FIFA Dünya Kupası'nda uygulamaya konulması kararlaştırıldı.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

Karara göre hakemler, tempo kesintilerini azaltmak adına kale vuruşları ve taç atışları için 5 saniyelik geri sayım yapacak. Taç atışı, zamanında kullanılmadığı takdirde rakip takıma geçecek. Gecikmeli yapılan kale vuruşlarında ise rakip takım korner kazanacak.

Oyuncu değişikliği 10 saniye içinde yapılacak. Bu süre aşılırsa oyuna girecek futbolcu, maç durana kadar en az bir dakika bekleyecek ve takımı bir kişi eksik oynayacak.

Sakatlanarak maçın durmasına neden olan ve kenara gelen oyuncu ise sahaya dönmeden önce bir dakika beklemek zorunda kalacak.

Ayrıca hatalı korner ve ikinci sarı kartlarda video yardımcı hakem (VAR) devreye girebilecek.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

DÜNYA KUPASI AVERAJ SİSTEMİ

MADDE 13: PUAN EŞİTLİĞİ VE ELEME AŞAMALARINA YÜKSELME

Grup aşamasının tamamlanmasının ardından aynı grupta iki veya daha fazla takımın puanlarının eşit olması halinde, sıralamayı belirlemek için aşağıdaki kriterler belirtilen sırayla uygulanacaktır:

1.⁠ ⁠Adım:

a) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) İlgili takımlar arasında oynanan grup maçlarından kaynaklanan üstün gol averajı;

c) İlgili takımlar arasında oynanan tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

2.⁠ ⁠Adım:

Yukarıdaki a) ila c) kriterleri uygulandıktan sonra takımların sıralaması hala eşit ise ve nihai sıralamanın belirlenmesi gerekiyorsa, a) ila c) kriterleri yalnızca geriye kalan takımlar arasındaki maçlara uygulanır. Bu yöntemle karar verilemezse, puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım için aşağıdaki d) ila f) kriterleri uygulanır:

d) Tüm grup maçlarındaki üstün gol averajı;

e) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

f) Alınan sarı ve kırmızı kart sayılarına göre hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri):

Sarı kart: eksi 1 puan

Dolaylı kırmızı kart (iki sarı kart sonucu): eksi 3 puan

Doğrudan kırmızı kart: eksi 4 puan

Sarı kart ve doğrudan kırmızı kart: eksi 5 puan

Tek bir maçta bir oyuncu veya takım görevlisi için yukarıdaki puan kesintilerinden yalnızca biri uygulanır. En yüksek puana sahip takım üst sırada yer alır.

İkinci adım kapsamında, etkilenen tüm takımlar d) ila f) kriterleri uygulanarak sıralanır. Bir takım, belirli bir kriter sonucunda daha üst veya daha alt sıraya yerleşirse ancak aynı kriterle tüm takımların sıralanması mümkün olmazsa, kalan iki veya üç takım bir sonraki kritere göre sıralanır ve bu şekilde devam edilir.

Her durumda, bir kriterin uygulanmasından sonra kalan iki veya üç takım için ikinci adımın değerlendirme süreci yeniden başlamaz.

Dünya Kupası ikili averaj mı genel averaj mı? 2026 FIFA Dünya Kupası formatı

3.⁠ ⁠Adım:

ve 2. adım prosedürleri sonucunda da karar verilemezse aşağıdakiler uygulanır:

g) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

h) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

GRUPLARINI ÜÇÜNCÜ SIRADA TAMAMLAYAN TAKIMLAR ARASINDA EN İYİ SEKİZ TAKIMIN BELİRLENMESİ

Üçüncü sırada yer alan takımlar arasındaki en iyi sekiz takım aşağıdaki şekilde belirlenir:

a) Tüm grup maçlarında elde edilen en yüksek puan sayısı;

b) Tüm grup maçlarından elde edilen gol averajı;

c) Tüm grup maçlarında atılan en fazla gol sayısı;

d) Tüm grup maçlarında alınan sarı ve kırmızı kartlara göre, Madde 13, 1. paragraf, 2. adımda belirtilen şekilde hesaplanan en yüksek takım davranış puanı (oyuncular ve takım görevlileri);

e) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın yayımlanmış en güncel sürümüne göre sıralanır;

f) Puanları hala eşit olan iki veya daha fazla takım, karar verilinceye kadar FIFA/Coca-Cola Erkekler Dünya Sıralaması'nın en güncel sürümünden önce yayımlanmış sürümleri esas alınarak sıralanmaya devam edilir.

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