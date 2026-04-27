TFF 1. Lig’de sezonun son haftalarına girilirken puan eşitliği durumunda hangi kriterlerin geçerli olduğu yeniden tartışma konusu oldu. Zirve yarışında yer alan takımlar açısından “ikili averaj mı yoksa genel averaj mı geçerli?” sorusu kritik önem taşıyor.

Ligin üst sıralarında yer alan Amedspor ile Esenler Erokspor’un aynı puanda bulunması, gözleri averaj hesaplarına çevirdi. Her iki ekip de 73 puana sahip olmasına rağmen sıralamada son durum merak konusu oldu. Peki, TFF 1 Lig'te ikili averaj sistemi var mı? Genel averaj mı geçerli olacak?

TFF 1 Ligte ikili averaj sistemi var mı? Genel averaj mı geçerli olacak?

TFF 1. Lig’de puan eşitliği durumunda sıralamayı belirleyen kriterler Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarıyla netleşti. Ligi aynı puanla tamamlayan iki takım arasında öncelikle kendi aralarında oynadıkları maçların sonuçları dikkate alınıyor. Eşitlik söz konusuyken 1. Lig'te ''ikili averaj” sistemi geçerli oluyor.

Eğer iki takım arasındaki karşılaşmalarda puan eşitliği bozulmazsa, bu kez yine maçlardaki gol farkı değerlendirmeye alınıyor. Tüm aşamalarda hala eşitlik sürerse genel averaj devreye giriyor.

AMEDSPOR VE ESENLER EROKSPOR ARASINDAKİ İKİLİ AVERAJ ÜSTÜNLÜĞÜ HANGİ TAKIMDA?

Ligin üst sıralarında aynı puana sahip olan Amedspor ile Esenler Erokspor arasındaki rekabette belirleyici ikili averaj oldu. Şu anki durumda Amedspor ikili averajda üstün konumda bulunuyor.



