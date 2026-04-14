Süper Lig’de yarışın sonu fotofinişe kalabilir. Süper Lig’de şampiyonluk hesapları iyice karıştı. İkili ya da üçlü averaj hesapları devreye girebilir. Derbi berabere biter ve üç takım aynı puanda buluşursa avantaj F.Bahçe’de…

Süper Lig’de zirve yarışı nefes esici bir hâle geldi. Ligin bitmesine beş hafta kadı. Daha iki hafta öncesine kadar 7 puan farkla önde olan Galatasaray, son iki maçta 5 puan kaybetti, rakiplerine gün doğdu. Ligin 31. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi büyük ihtimalle düğümü çözecek. Ancak bu derbinin berabere bitmesi durumunda ligin sonu ikili ya da üçlü averaj hesaplarına kalabilir. Galatasaray’ın bir maçtan daha beraberlikle ayrılması, derbinin de berabere bitmesi hâlinde üç takım ligin sonunda maksimum 79 puanda buluşabilir.

Guendouzi, Talisca, Brown

RAKİPLERİNE YENİLMEDİ

Bu durumda üçlü averaj sistemi devreye girecek. Üçlü averaj için Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un kendi aralarında yaptığı maçlara bakılacak. Fenerbahçe üçlü averajda şampiyonluğu şimdiden garantilemiş durumda. Üç takımın arasındaki puan durumuna göre Fenerbahçe’nin 7 (3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik), Trabzonspor’un 4 (4 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet), Galatasaray’ın 2 puanı (3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet) bulunuyor. Üç takım ligin sonunda aynı puanda buluşursa, Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray - Kocaelispor

İKİLİ AVERAJ NET DEĞİL

İkili averaj hesaplarında ise durum henüz netleşmiş değil. Öncelikle Galatasaray ile Fenerbahçe arasında ligin ilk yarısında Kadıköy’de oynanan derbi 1-1 berabere bittiği için Ali Sami Yen’deki rövanşı kazanan taraf ikili averajda üstünlüğü eline geçirecek. Eğer rövanş maçı da berabere biter ve bu iki takım aynı puanda buluşursa bu durumda genel averaja bakılacak. Galatasaray’ın genel averajda Fenerbahçe’ye göre şu anda +7 üstünlüğü var. İkili averajlarda Fenerbahçe’nin Trabzonspor’a, Trabzonspor’un da Galatasaray’a üstünlüğü bulunuyor.

Üçlü puan durumu

Fenerbahçe 1-0 Trabzonspor (14 Eylül 2025)

Galatasaray 0-0 Trabzonspor (1 Kasım 2025)

Fenerbahçe 1-1 Galatasaray (1 Aralık 2025)

Trabzonspor 2-3 Fenerbahçe (14 Şubat 2026)

Trabzonspor 2-1 Galatasaray (4 Nisan 2026)

Galatasaray - Fenerbahçe (31. Haftada oynanacak)

