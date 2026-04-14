Taraftarı olduğu Galatasaray'ın Kocaelispor'a puan kaybetmesini sosyal medyadan eleştiren komedyen Şahan Gökbakar, yeşil siyahlı ekip için söylediği sözler nedeniyle Körfez ekibinin tepkisini çekti.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında kritik 2 puan kaybetti.

Süper Lig'de sezondaki 29 maçta 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, haftaya 68 puanla liderliğini sürdürse de en yakın takipçisi Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye indi.

Oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar, Instagram hesabından taraftarı olduğu sarı kırmızılıları eleştirirken Kocaelispor hakkındaki sözleri nedeniyle tepki çekti.

"ŞU KOCAELİSPOR'A 5 PUAN KAYBETTİK"

Galatasaray'ın yeşil siyahlılara puan kaybetmesini eleştiren Gökbakar, "Sıradan birkaç siyahi, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun ve Can Keleş'e 2 puan kaptırdık. Şu Kocaelispor'a 5 puan kaybettik. Şampiyonluk gitmek üzere! Bu takım pozisyon üretemiyor. Bulduklarını atamıyor. Yazık. 2 hafta sonra bu zamanları hayal edince içiniz daralıyor mu? Kendinize gelin artık" ifadelerini kullandı.

"HADDİNİ BİL ŞAHAN GÖKBAKAR"

Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan ise Şahan Gökbakar'ın bu sözlerine sosyal medyadan yayımladıkları açıklamayla tepki gösterdi.

"Haddini bil Şahan Gökbakar" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kocaelispor’un şanlı armasını ve bu formayı onuruyla terleten futbolcularımızı, 'Recep İvedik' ağzıyla küçümsemek senin harcın değildir. Sinema perdesindeki hadsizliği gerçek hayatla karıştıran Gökbakar, şunu iyi bilmelidir: Kocaelispor, senin ucuz mizahına meze olmayacak kadar büyük bir camiadır. Bu kentin değerlerini ve yeşil-siyahlı armayı ağzına alırken iki kez düşün, haddini aşma!" denildi.

