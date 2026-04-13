Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a mağlup oldukları maçın ardından görevinden istifa ettiğini açıkladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'yu ağır sözlerle eleştiren ve TFF ile sorun yaşadığını kaydeden Yılmaz, kariyeriyle tehdit edildiğini ve takımının hakem eliyle doğrandığını savundu.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Çaykur Rizespor geriden gelerek kazandı

"TFF'DE TEHDİTVARİ KONUŞUYORLAR!"

Türkiye Futbol Federasyonu ile sıkıntılı bir durum yaşadığını söyleyen Burak Yılmaz, "MHK Başkanı Ali Kıran Baş kesen gibi keyfi yerinde. Kim koruyorsa onu? Büyükler koruyor tabii. Çok rahatlar. TFF ile sıkıntılı bir durum yaşadım. Ondan dolayı Gaziantep'e yapıyorlar. TFF'de bazı insanlar sürekli tehditvari konuşuyorlar. Ben de birazdan konuşacağım. Ben bugüne kadar başkana söz verdiğim için gitmedim. Ben takımıma para atmadım. Çocukların maaşlarını, primlerini yatırttım. Kendim para almıyorum. Çok cüzzi. Bana çok fazla terbiyesizlik yapıldı. Görmezden geldim. Başkanımıza söz verdim. Bu TFF, bu hakemler, TFF'nin içindeki olaylar, hakemlerin rahat rahat doğraması... Bu MHK Başkanına niye dokunulmuyor? Türk futbolunun kalitesi yerlerde." diye konuştu.

"FUAT GÖKTAŞ ARADI, 'BAHİS OYNAMIŞIN' DEDİ!"

TFF ile yaşadığı sorunun ardından bariz hakem hatalarına maruz kaldığını savunan Yılmaz, "MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dokunulmaz mı? Fuat Göktaş ile istedikleri gibi oynatıyorlar. Şimdi size bir şey anlatacağım. Fuat Göktaş devre arası Antalya'da kamptayken beni aradı. 'Bir tane Burak Yılmaz bahis oynamış' dedi. Ne diyorsun abi dedim sen! Telefonu kapattım. 15 dakika sonra tekrar ardı. 'Özür dilerim yanlış Burak Yılmaz'mış' dedi. Iğdır'da birisiymiş. 'Çıkarttırdım' dedi. İyi dinleyin. Kendinizi benim yerime koyun. Bahis nasıl oynanır bilmem. İhtiyacım da yok. Mecnun Otyakmaz'ı aradım. Karıştı ortalık. Kocaelispor maçında hiçbir şey yokken atıldım. Ondan sonra Fuat Göktaş'ı aradım. Yanlış konuştum. Bu da benim hatam. Çünkü bana yoklama çektiler. Ben miyim diye yoklama çekti. Ondan sonra bugüne kadar her maçta beni doğradılar. Bahis oynayanları çıkarttırdım dedi bana. Bu yaşananlardan sonra Gaziantep FK'yi hakemler doğradı." diye konuştu.

"BENİ TEHDİT EDEMEZSİNİZ"

Teknik direktörlük kariyeriyle tehdit edildiğini belirten Yılmaz, "Bu TFF ile olmaz. Bu MHK ile olmaz. Ferhat Gündoğdu ve Fuat Göktaş'ın kuklası olmuş herkes. Bana ceza verecekler. Versinler! Birileri artık konuşsun. Kimse bana bahis oynamış diyemez! Ondan sonra arayıp kötü konuştum. Bu yüzden her maçta hakemler Gaziantep FK'yi doğradı. Net açıklıyorum artık. Birileri konuşmalıydı çünkü. Ben temiz olduğum için sonuna kadar bahiste gidilsin dedim. Gitmediler. Beni susturmak için bunu yaptılar. Ben yalnızım. Benim kimsem yok ama alnım açık. Beni tehdit edemezsiniz. Burak Yılmaz'a bundan sonra teknik direktörlük yaptırmayacağım diye konuşuyorlar." şeklinde konuştu.

FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİ SÖZLERİ

Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde kazandığı penaltıya değinen Burak Yılmaz, "Bu hakemlerle olmaz. Beşiktaş'ın yediği penaltı penaltı mı? Allah aşkına! Beni ilgilendirmez. Ama kardeşim gözle görülen bir şey var. Bu hakemlerle olmaz. Bir gün önce Galatasaray'ın Konya'da attığı gol iptal ediliyor. Bir gün sonra Trabzonspor aynı golü bana atıyor. Elinizi vicdanınıza koyun. Bakın ben düzeni söylüyorum. Kimseyi savunmak için değil. Bu düzen, düzelmez!" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası