Burak Yılmaz'dan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı için olay sözler!
Gaziantep Futbol Kulübü'nün Çaykur Rizespor'a mağlup olmasının ardından istifasını açıklayan Burak Yılmaz, basın toplantısında, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği derbideki penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı.
- Burak Yılmaz, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonunu eleştirdi.
- Yılmaz, bir gün önce Galatasaray'ın iptal edilen golünün, kendilerine karşı Trabzonspor'a aynı pozisyonda verilmesini örnek gösterdi.
- Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında 90+7'de penaltı kazandı.
- Penaltı, Dorgeles Nene'nin ceza sahası içinde Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kalmasıyla verildi.
- Portekizli eğitmenlere göre, penaltı pozisyonu IFAB kurallarına uygundu.
- Derbiyi yöneten hakem Yasin Kol'a olumlu not verildi.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Burak Yılmaz, olay sözlerle istifa etti.
Türkiye Futbol Federasyonu ile sıkıntı yaşadığını açıklayan Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterirken Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonunu örnek verdi.
Burak Yılmaz zehir zemberek sözlerle istifa etti! 'TFF'de tehditvari konuşuyorlar'
"PENALTI MI ALLAH AŞKINA?"
Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında kazandığı penaltı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe–Beşiktaş maçındaki penaltı, penaltı mı Allah aşkına? Bu beni ilgilendirmez; ne Beşiktaş’ı koruyorum ne de Fenerbahçe’ye bir şey yapıyorum, bana ne. Ama gözle görülen bir şey var. Bir gün önce Galatasaray’ın Konyaspor’a attığı gol iptal ediliyor, bir gün sonra Trabzonspor bana aynı golü atıyor ve veriliyor. Siz elinizi vicdanınıza koyun. Düzelmez." diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
FENERBAHÇE 90+7'DE PENALTI KAZANDI
Fenerbahçe, müsabakanın son anlarında, Dorgeles Nene'nin Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve pozisyon anının ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazda bulundu. Penaltı kararı sonrası VAR'dan inceleme önerisi gelmezken hakem Yasin Kol penaltının kullanılmasını istedi.
KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve sarı lacivertliler derbiyi 1-0'lık skorla kazandı.
IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU
Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.
HAKEM YASİN KOL'A OLUMLU NOT
Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol için de olumlu bir rapor çıktığı belirtildi. Capela ve Pereira'nın, Yasin Kol'un genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansıyla iyi bir not alacağı görüşünde olduğu aktarıldı.