Gaziantep Futbol Kulübü'nün Çaykur Rizespor'a mağlup olmasının ardından istifasını açıklayan Burak Yılmaz, basın toplantısında, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı yendiği derbideki penaltı pozisyonu hakkında olay ifadeler kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu ile sıkıntı yaşadığını açıklayan Yılmaz, Merkez Hakem Kurulu'na tepki gösterirken Fenerbahçe-Beşiktaş derbisindeki penaltı pozisyonunu örnek verdi.

"PENALTI MI ALLAH AŞKINA?"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında kazandığı penaltı hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Fenerbahçe–Beşiktaş maçındaki penaltı, penaltı mı Allah aşkına? Bu beni ilgilendirmez; ne Beşiktaş’ı koruyorum ne de Fenerbahçe’ye bir şey yapıyorum, bana ne. Ama gözle görülen bir şey var. Bir gün önce Galatasaray’ın Konyaspor’a attığı gol iptal ediliyor, bir gün sonra Trabzonspor bana aynı golü atıyor ve veriliyor. Siz elinizi vicdanınıza koyun. Düzelmez." diye konuştu.

Burak Yılmaz

NE OLMUŞTU?

FENERBAHÇE 90+7'DE PENALTI KAZANDI

Fenerbahçe, müsabakanın son anlarında, Dorgeles Nene'nin Agbadou'nun müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonun ardından penaltı kazandı. Müsabakanın 90+7. dakikasında Emmanuel Agbadou'nun Dorgeles Nene'ye müdahalesinin ardından hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi. Beşiktaşlı futbolcular pozisyonda müdahale olmadığını ve pozisyon anının ceza sahası dışında olduğu yönünde itirazda bulundu. Penaltı kararı sonrası VAR'dan inceleme önerisi gelmezken hakem Yasin Kol penaltının kullanılmasını istedi.

Fenerbahçe-Beşiktaş maçındaki penaltı anı

KEREM AKTÜRKOĞLU HATA YAPMADI

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, 90+11. dakikada penaltıyı gole çevirdi ve sarı lacivertliler derbiyi 1-0'lık skorla kazandı.

IFAB KURALLARINA UYGUN BULUNDU

Portekizli eğitmenler, Fenerbahçe'nin uzatma dakikalarında kazandığı penaltının IFAB kurallarına uygun olduğu görüşünde birleşti. Değerlendirmede, faulün ceza sahası dışında başladığı ancak ceza sahası içinde devam ettiği, bu nedenle penaltı kararının doğru olduğu ifade edildi.

HAKEM YASİN KOL'A OLUMLU NOT

Karşılaşmayı yöneten Yasin Kol için de olumlu bir rapor çıktığı belirtildi. Capela ve Pereira'nın, Yasin Kol'un genel yönetimini başarılı bulduğu ve derbi performansıyla iyi bir not alacağı görüşünde olduğu aktarıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası