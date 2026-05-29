İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nden miting iddialarına yalanlama!
CHP Genel Merkezi, Ankara’daki Güvenpark mitinginin yasaklanması için Valiliğe herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını açıkladı.
Özetle DinleCHP Genel Merkezi'nden miting iddialarına yalanlam...
Kaydet
Gündem az önce
CHP Genel Merkezi, Ankara Valiliği'nin yarın Güvenpark'ta yapılacak mitingin yasaklanması için bir başvurusu olmadığını ve ilçe örgütlerinin yürüyüş çağrılarının genel merkez talimatıyla yapılmadığı bilgisini paylaştı.
- CHP yönetiminin Güvenpark'taki mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur.
- Valilik, ilçe örgütlerinin yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuştur.
- CHP Genel Merkezi, böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır.
- Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir.
0:00 0:00
1x
CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" denildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
İkiye bölünen CHP'de ayrışma derinleşti: Paramparça
Bizi Takip Edin
YORUMLAR