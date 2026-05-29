CHP Genel Merkezi, Ankara’daki Güvenpark mitinginin yasaklanması için Valiliğe herhangi bir başvuruda bulunmadıklarını açıkladı.

CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "CHP yönetiminin yarın Güvenpark’ta yapılacak mitingin yasaklanması için Ankara Valiliğine başvurusu yoktur. Valilik, yarın çeşitli ilçe örgütlerinin il genelinde yapacakları yürüyüş çağrılarının CHP yönetiminin talimatı ile olup olmadığını sormuş, CHP Genel Merkezi ise böyle bir çağrının olmadığı bilgisini paylaşmıştır. Yasaklanması yönünde bir talep ya da başvuru söz konusu değildir" denildi.

