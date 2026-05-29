Güney Kore’de yüz nakli geçiren eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, sosyal medya hesabından paylaştığı son paylaşımla çileden çıktı. Son haline gelen yorumlara sinirlenen Ceran'ın verdiği tepki gündem oldu.

Geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de yüz nakli olan ve 15 saat boyunca ameliyat masasında kalan eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, sosyal medyada yine gündem oldu. Değişimin aşamasını Instagram hesabı üzerinden takipçileri ile paylaşan Ceran, bu sefer takipçilerinin yaptığı yorumlara sinirlendi.

Yüzünü değiştirmek için 15 saat ameliyat olmuştu! Didem Ceran çileden çıktı...

YORUMLARA KIZDI

Tayland’da bulunan Ceran, takipçilerinin olumsuz yorumlara sert çıktı. Yayınladığı videoda, "4 aylık iyileşme sürecimi 40 yıllık yüzlerle kıyasladılar" diyerek eleştirilere cevap verdi, çektiği videoda öfkesini gizleyemedi.

45 yaşındaki Ceran, "Bana bir fenomenin videosunu gönderiyorsunuz. Orada kendisini Türkan Şoray’a benzetmiş ve estetikte altyapının çok iyi olduğu için operasyonun başarılı geçtiğini söylemiş. Yani dolaylı olarak, çirkin olanların estetiklerinin başarılı olmayacağını ima etmiş. Açıkçası ben üzerime alınmadım ama eğer gerçekten beni kastettiyse şunu söylemek isterim; ben güzelleşmek için değil, orijinal yüzümü bozmadan gençleşmek için ameliyat oldum" ifadelerini kullandı.

Süreci sansürsüz ve filtresiz şekilde takipçileriyle paylaştığını dile getiren Ceran, "Biz onu estetik olurken ya da iyileşme sürecinde görmedik. Ne kadar filtre kullanıp kullanmadığını da bilmiyoruz" dedi.

Ünlü isimin bu video gönderinin altına "İnsanlar neden yaraya tuz basmayı sever?" başlığı altında yazdıkları da dikkat çekti. Şu şekilde;

"Psikolojide buna kısmen 'aşağı yönlü sosyal karşılaştırma' deniyor.

Bazı insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için zor durumda olan, hata yapan, hastalanan ya da mücadele eden insanlarla kıyaslama yapıyor.

Birisi düşerse rahatlıyorlar.

Birisi yara alırsa güçleniyorlar.

Birisi ameliyat sonrası iyileşme sürecindeyse, destek olmak yerine eksik aramaya başlıyorlar.

Çünkü empati enerji ister.

Yargılamak ise çok daha kolaydır.

Asıl ilginç olan şu:

Henüz sonucu belli olmayan bir iyileşme sürecindeki insanı, yıllardır o haliyle yaşayan insanlarla kıyaslıyorlar.

Dört ay önce ameliyat olmuş bir yüzü, nihai sonucunu almış yüzlerle karşılaştırıp “başarısız olmuş” ilan ediyorlar.

Oysa bilimsel olarak birçok estetik operasyonda nihai sonuçların ortaya çıkması aylar, bazen bir yılı aşkın süre alabiliyor.

Yani ortada bitmiş bir hikâye yokken, insanlar final sahnesini yazmaya çalışıyor.

Bu yüzden bir insanın karakteri güçlü günlerinde değil, karşısındaki kırılgan olduğunda ortaya çıkar.

Ben şu an bir yarışın ortasındayım.

Henüz bitiş çizgisine gelmedim.

Ama bu süreç bana yüzümden çok daha değerli bir şey öğretti:

Bazı insanlar yaraya bakar.

Bazı insanlar ise yaranın iyileşmesini bekler.

Ve bazı insanlar, daha kabuk bile bağlamamış bir yarayı başarısız ilan edecek kadar sabırsızdır.

Sizce insanlar neden sonucu henüz belli olmayan bir süreci bile hemen yargılamaya ihtiyaç duyuyor?"

