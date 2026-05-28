Yolda yürürken servet buldu! Soluğu muhtarın yanında aldı
Şırnak’ta yaşayan Abdullhak Balcak, yılda yürürken kaldırım kenarında bir çanta buldu. İçini açan Balcak, altın ve paraları görünce soluğu muhtarda aldı. Çantanın içindeki para ve altınların değerinin 1,5 milyon TL olduğu öğrenildi. Çantanın sahibine ise sosyal medya üzerinden ulaşıldı.
Yaşam 2 dk önce
Şırnak Cizre'de bir vatandaş tarafından bulunan içinde 1,5 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyası bulunan çanta, sahibine ulaştırıldı.
- Abdullhak Balcak isimli vatandaş, kaldırım kenarında içinde altın ve para bulunan bir çanta buldu.
- Çantayı Sur Mahallesi Muhtarlığına götürdü.
- Muhtarlıkta yapılan sayımda çantanın içindeki para ve ziynet eşyalarının toplam değerinin 1,5 milyon TL olduğu belirlendi.
- Muhtar, sosyal medya ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaşarak sahibine ulaştı.
- Çantanın sahibi, eşyalarını eksiksiz teslim aldı ve Balcak'a teşekkür etti.
Şırnak Cizre Devlet Hastanesi civarında yürüyen Abdullhak Balcak isimli vatandaş, kaldırımın kenarında çanta buldu. Balcak, içerisi altın ve para ile dolu olan çantayı Sur Mahallesi Muhtarlığına götürdü. Burada yapılan sayımda para ile ziynet eşyalarının toplamda 1,5 milyon TL olduğu belirlendi.
SAHİBİNİ MUHTAR BULDU
Ardından muhtar, sosyal medya platformları ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaştı. Bu sayede sahibine ulaşıldı.
ÇANTANIN SAHİBİ BULANA TEŞEKKÜR ETTİ
İsmi açıklanmaya şahıs, çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı ve duyarlılığından dolayı Abdullhak Balcak'a teşekkür etti.
