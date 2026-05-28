Şırnak Cizre Devlet Hastanesi civarında yürüyen Abdullhak Balcak isimli vatandaş, kaldırımın kenarında çanta buldu. Balcak, içerisi altın ve para ile dolu olan çantayı Sur Mahallesi Muhtarlığına götürdü. Burada yapılan sayımda para ile ziynet eşyalarının toplamda 1,5 milyon TL olduğu belirlendi.



Yolda yürürken servet buldu! Soluğu muhtarın yanında aldı

SAHİBİNİ MUHTAR BULDU

Ardından muhtar, sosyal medya platformları ve mahalle ağları üzerinden kayıp ilanı paylaştı. Bu sayede sahibine ulaşıldı.

ÇANTANIN SAHİBİ BULANA TEŞEKKÜR ETTİ

İsmi açıklanmaya şahıs, çantasını eksiksiz şekilde teslim aldı ve duyarlılığından dolayı Abdullhak Balcak'a teşekkür etti.

