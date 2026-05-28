Kurban Bayramı’nın ikinci gününde İstanbul’da kurban kesimi sırasında yaşanan kazalar nedeniyle yüzlerce kişi hastanelere başvurdu.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kent genelinde 869 kişinin kurban kesimine bağlı yaralanmalar nedeniyle sağlık kuruluşlarında tedavi altına alındığını duyurdu.

"KESİM İŞLEMİNİ UZMANLAR YAPSIN" UYARISI

Güner paylaşımında, vatandaşların benzer kazalarla karşılaşmaması için kurban kesim işlemlerinin uzman kişiler tarafından yapılmasının önemine dikkat çekti. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini vurgulayan Güner, yaralanan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bayramın ilk günlerinde her yıl olduğu gibi bu yıl da özellikle el, kol ve bacak bölgelerinden yaralanan çok sayıda kişinin acil servislere başvurduğu öğrenildi. Yetkililer, kurban kesimi sırasında profesyonel destek alınması konusunda vatandaşları uyardı.

