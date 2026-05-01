Yüz nakli sonrası büyük değişim! Didem Ceran yine gündem oldu, takipçilerine sordu
Güney Kore’de yüz nakli geçiren eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, son haliyle dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Ceran'ın takipçilerine “Kaç yaşında görünüyorum?” sorusu ve aldığı cevaplar ise gündem oldu.
Geçtiğimiz aylarda Güney Kore’de yüz nakli ameliyatı geçiren eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran, son haliyle yeniden gündeme geldi.
Yaklaşık 15 saat süren operasyonun ardından yaşadığı değişimi sosyal medya hesabından adım adım paylaşan Ceran, bu kez takipçilerine yönelttiği soruyla dikkatleri üzerine çekti.
TAKİPÇİLERİNE SORDU, GÜNDEM OLDU!
Şu sıralar Tayland’da bulunan 45 yaşındaki Ceran, Instagram’dan paylaştığı fotoğrafına “Bu yüz kaç yaşında? Ve dürüst ol… 2 gün süren ameliyata değmiş mi?” notunu düştü.
Paylaşım kısa sürede yoğun ilgi görürken, kullanıcılar farklı yaş tahminlerinde bulundu. Bazı takipçiler Ceran’ın 25’li yaşlarda göründüğünü söylerken, bazıları ise 30-35 yaş aralığında yorum yaptı.
"55 YAŞINDASIN"
Öte yandan, ünlü ismin sorusunu ti’ye alan bazı kullanıcılar ise esprili bir şekilde "55 yaşındasın" yorumunu yaptı.
Ceran daha önce ameliyat sonrası yaşadığı ilginç bir durumu da paylaşmış, kaşında saç çıktığını belirterek takipçilerinden bu durumun nedenine dair fikir istemişti.
ADIM ADIM PAYLAŞTI
Süreç boyunca yaşadıklarını açık şekilde paylaşan Ceran, geçirdiği operasyonla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.