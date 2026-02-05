Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran’ın, Güney Kore’de kapsamlı bir yüz estetiği operasyonu geçirdiği ortaya çıktı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Ceran, geçirdiği cerrahi süreci sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

2006 yılında Oryantal Star yarışmasıyla tanınan, 2011 yılında ise Survivor’da yarışan Didem Ceran, son yıllarda gündeme gelmemesine rağmen sosyal medya paylaşımlarını sürdürüyordu. Ceran’ın haziran ayında çekilen ve doğal görünümünü yansıtan fotoğrafıyla, ameliyat sonrası paylaştığı son görüntüsü arasındaki belirgin değişim dikkat çekti.

CİDDİ AĞRILAR ÇEKMİŞ

Yüz nakli olan ve neden yaptırdığına dair bir bilgi vermeyen Ceran, Kore’de geçirdiği operasyonları detaylarıyla anlattı. Sosyal medya paylaşımında, Türkiye’de daha basit bir estetik operasyon geçirdiğini ve ciddi ağrılar yaşadığını belirten Ceran, Kore’deki sürecin çok daha kapsamlı olduğunu ifade etti.

OPERASYON 2 GÜNDE YAPILDI

Ceran açıklamasında, çene kemiklerinin yeniden yapılandırıldığını, kemiklerin kesilerek çıkarılan dokuların dolgu amacıyla kullanıldığını derin yüz germe, göz büyütme, dudak şekillendirme ve lifting işlemlerinin yapıldığını aktardı. Ayrıca göğsünde daha önce patlamış olan silikon nedeniyle temizlik işlemi uygulandığını da belirtti.

Operasyonun iki gün sürdüğünü kaydeden Ceran, ilk gün 4–5 saat, ikinci gün ise yaklaşık 10 saat süren ağır bir cerrahi müdahale geçirdiğini açıkladı.

Son olarak güncel görüntüsünü paylaşan Didem Ceran, iyileşme sürecinin ardından takipçilerine doktorunu tanıtacağını da duyurdu.

