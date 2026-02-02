Survivor 2026 5. Hafta 1. bölüm görüntülerine Bayhan'ın sözleri damga vurdu. İletişim oyunu nedeniyle duygusal anlar yaşayan Bayhan'ın "Yaşayamadığımız sevdiklerimizi düşündüğümüzde boynumuz bükülüyor…" sözleri diğer yarışmacıları da derinden etkiledi. İşte şarkıcı Bayhan'ın hayat hikayesi...

2003 yılında katıldığı Popstar Türkiye yarışmayla tanınan Bayhan, 14 Mart 1980'de Adana'da doğdu. Selahattin ve Kezban Gürhan çiftinin ikinci çocuğudur. İki yaşında iken babası aileyi bırakıp Almanya'ya gitti.

ANNESİ HAYATINI SONLANDIRDI

Ablası ve annesi ile Adana'da yaşayan Bayhan, annesinin 1984 yılında intiharından sonra ablası ile Almanya'ya gitti.

Almanya'da bir süre yetiştirme yurdunda kaldı, ilk müzik eğitimini bu kurumda iken aldı; kilise korosunda flüt çalmayı öğrendi. Bir süre ablası ile birlikte bir koruyucu aile tarafından bakıldı.

ABLASI TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETTİ

Babası ile birlikte Türkiye'ye geri döndü. Babası, onu babaannesine bıraktı. Adana'nın Dağlıoğlu mahallesinde babaannesi tarafından büyütüldü. Bayhan 13 yaşında iken, 17 yaşındaki ablası evlenip Almanya'ya gitti ve evlenmesinden çok kısa süre sonra orada geçirdiği bir trafik kazasında öldü. Bayhan, ablasının ölümünden sonra Adana'dan ayrıldı; oradaki akrabalarının yanında kalmak üzere İstanbul'a gitti. Akrabalarının kendisini kabul etmemesi üzerine tek başına İstanbul'da sokaklarda yaşamaya başladı. Sokakta kaldığı dönemde bıçakla gezmeye alıştı.

Survivor görüntüleri ardından Bayhan'ın ailesi merak konusu oldu! Bayhan'ın hayat hikayesi

18 YAŞINDA İKEN AMCA OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

1998'de 18 yaşında iken, bir tartışma yaşadığı amcasının oğlu olan Mehmet Ali Gürhan'ı bacağından bıçaklayarak öldürdü. 24 yıl hapis istemiyle yargılandı. Beş yıllık hapis cezası aldı ve infaz yasasına göre 2 yıl hapis yattı.

2000 yılında bu kez Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bıçakla adam yaralamadan mahkûm oldu; cezası para cezasına çevrildi. 1997'de biri İstanbul, diğeri Alanya'da işlediği iki suçtan ötürü 2001 yılında hakkında açılan iki dava da Şartla Salıverme ve Cezaların Ertelenmesi Yasası kapsamına girdiği için ertelendi.

O SES TÜRKİYE MACERASI

2003 yılında Antalya'ya giderek aşçılık yaptı. O sene ilk defa düzenlenen Popstar Türkiye yarışmasının Antalya elemelerine katıldı. Yarışmada kendine özgü konuşma tarzı ile dikkat çekti. Yarışmanın dördüncü haftasında eski bir sabıkalı olduğu, sabıkalarını yarışma yetkililerinden ve halktan gizleyerek katıldığı ortaya çıktı. "Geçmişi kapattım, artık doğru yoldayım" diye seslenen Bayhan, o hafta ikinciliği elde etti. Bu haftadan sonra Bayhan yarışmada kalmalı mı gitmeli mi konusu Türkiye'nin gündemini meşgul etti. Beşinci hafta Bayhan, halk jürisinden aldığı oylarla haftanın birincisi oldu. Jüri üyelerinden Deniz Seki, jüriden istifa etti. Bayhan 11. haftada yarışmadan elendi.

ÖNERİLEN HABERLER HABERLER Survivor Beyza Gemici kimdir? Babası hakkındaki açıklamaları gündem oldu

BAYHAN'IN ALBÜM ÇALIŞMALARI

2004 yılında Hayal Edemiyorum adlı ilk albümünü çıkardı. Bu albümden hoşnut olmadığı için albümdeki şarkıları hiçbir yerde söylemedi. 2008 yılında Kısa Veda albümünü çıkardı.

Çeşitli oyunculuk deneyimleri oldu.

Televizyonda ve radyoda sunuculuk, seslendirme gibi işler yaptı. 2013'te sokak müzisyenleri ile ilgili çekilen Benim Yolum isimli belgesel programının sunuculuğunu üstlendi. 2015'te TRT İstanbul Kent Radyosu'nda Direkler Arası isimli radyo tiyatrosunda Tuzsuz Deli Bekir karakterini seslendirdi.

Bayhan, 2021'de ''İstanbul İstanbul Olalı'', ''Eller Günahkar'', ''Firuze'' gibi Sezen Aksu şarkılarının yanı sıra daha birçok şarkıyı yeniden yorumladığı Akustik albümünü yayımladı. Aynı yıl rapçi Zen-G ile ''İSTANBUL'' şarkısında sanatçı ile düet yaptı. 2024'te ise ilk olarak Grup Tual tarafından seslendirilen ''Tiryakinim'' isimli şarkıyı yeniden seslendirdi. Şarkı dijital platformlarda ve listelerde bir numara olmasının yanı sıra Spotify'da global listelerde bir numara olan ilk Türkçe şarkı ünvanını aldı.2025 yılında Gassal dizisinin ikinci sezonunda solist olarak yer aldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası