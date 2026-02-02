Rusya Dış İstihbarat Servisi’nden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ağır suçlama geldi. Moskova, Macron’un Afrika’daki bazı ülkelerde “istenmeyen liderlere” karşı darbe planları için istihbarat birimlerine yetki verdiğini öne sürdü. Açıklamada iki ülke özellikle işaret edildi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi tarafından yapılan açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ulusal istihbarat birimlerine Afrika’daki bazı ülkelerde "istenmeyen liderlere" karşı plan uygulama yetkisi verdiği ileri sürüldü.

Fransa’nın Afrika kıtasında eski etkisini yeniden kurmak için gizli operasyonlara yöneldiği iddia edildi.

"NEOKOLONYAL DARBELER HAZIRLANIYOR"

Rus istihbaratı, Fransa’nın Afrika’da neokolonyal darbeler organize etmeye çalıştığını paylaştı. Macron yönetiminin, son yıllarda Sahel başta olmak üzere birçok ülkede etkisini kaybetmesinin ardından bölgede yeniden güç kazanmak için sert yöntemlere başvurduğu öne sürüldü.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE TEMAS İDDİASI

Açıklamada, Fransa’nın Afrika’nın bazı bölgelerinde "farklı renklerdeki" silahlı gruplarla doğrudan temas kurduğu ve bu yapıları sahadaki ana müttefikleri haline getirdiği iddia edildi. Rus tarafı, bu ilişkilerin bölgedeki istikrarsızlığı derinleştirdiğini söyledi.

"BURKİNA FASO VE MALİ'DE..."

Rusya Dış İstihbarat Servisi, 3 Ocak’ta Burkina Faso’da yaşanan ve engellendiği belirtilen darbe girişimine Fransa’nın karıştığını öne sürdü. Açıklamada, hedefin Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traoré olduğu iddia edildi. Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde de benzer istikrarsızlaştırma girişimlerinden söz edildi.

MADAGASKAR DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Açıklamada Madagaskar da özel olarak yer aldı. Rus istihbaratı, Paris yönetiminin BRICS ile ilişkileri geliştiren yeni Madagaskar yönetimini devirmek için yollar aradığını iddia etti. Söz konusu çabanın "sadık bir rejim" kurma amacı taşıdığı ileri sürüldü.

FRANSA’NIN AFRİKA’DAKİ ETKİSİ GERİLİYOR

Rus tarafı, Fransa’nın 2022’den bu yana Afrika’daki askeri ve siyasi varlığını hızla kaybettiğini hatırlattı. Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Senegal gibi ülkelerden Fransız askerlerinin çekildiği, askeri varlığın büyük ölçüde azaldığı aktarıldı.

