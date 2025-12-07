Benin’de askerlerin Başkan Patrice Talon’u devirmeye çalıştığı bildirildi. Askerî bir grup, başkent Cotonou’da devlet televizyonunu kısa süreliğine ele geçirerek bir cunta kurulduğunu duyurdu. Ancak kontrolün hızla kaybedildiği ve lojistik güçlerin yayın binasını yeniden ele geçirdiği ifade edildi.

Batı Afrika ülkesi Benin’de askerler devlet televizyonuna çıkarak Cumhurbaşkanı Patrice Talon’u devirdiklerini duyurdu. Yayında, ülkenin anayasasının askıya alındığı ve tüm kara ile hava sınırlarının kapatıldığı ilan edildi. Grubun, yönetimin başına Yarbay Tigri Pascal’ın geçeceğini açıkladığı bildirildi.

FRANSIZ BÜYÜKELÇİLİĞİ: “BAŞKANIN KONUTU YAKININDA SİLAH SESLERİ DUYULDU”

Cotonou’daki Fransız Büyükelçiliği, cumhurbaşkanının ikametgâhı yakınlarında silah seslerinin geldiğini belirten bir güvenlik bildirisi yayımladı. Büyükelçilik, “Durum tamamen netleşene kadar lütfen evinizden çıkmayın” ifadeleriyle vatandaşlarını uyardı.

Başkentte bu sırada zırhlı araçların ana caddelerde ilerlediği görüldü.

Zırhlı araçlar Benin'de ana caddeye doğru ilerliyor

CUMHURBAŞKANLIĞI AFP’YE KONUŞTU: “TALON GÜVENDE, ÜLKE KONTROL ALTINDA”

Cumhurbaşkanlığı, AFP’ye yaptığı açıklamada girişimin küçük bir askeri grup tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, “Bu sadece televizyonu kontrol eden küçük bir grup insan. Düzenli ordu kontrolü geri kazanıyor. Şehir ve ülke tamamen güvenli” denildi.

Yetkililer, Talon’un güvenli bir bölgeye tahliye edildiğini doğruladı.

Benin'de darbe girişimi! Askerler bildiri okudu

TALON GELECEK YIL GÖREVİNİ BIRAKMAYA HAZIRLANIYORDU

67 yaşındaki Patrice Talon’un, iki dönemlik görevinin ardından gelecek yıl görevi bırakmaya hazırlandığı biliniyor.

