İstanbul'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı kentte akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar gerilerken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.

İstanbul'da düşen sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinden bu yana kent genelinde sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin sarı kod ile uyardığı megakentte akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, bazı ilçelerde kar yağışı görülmeye başlandı.

ÖNERİLEN HABERLER YAŞAM Meteoroloji 31 ili tek tek uyardı! Hem sağanak hem kar geliyor

ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIYOR

İstanbul'un kuzey ve yüksek noktalarından biri olan Arnavutköy, yağışın etkili olduğu ilçelerin başında geliyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ilçede zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.

Haberle İlgili Daha Fazlası