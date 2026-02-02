İhlas Haber Ajansı
Akşam saatlerinde sert düşüş! İstanbul'da kar yağışı başladı
İstanbul'da hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte sağanak yağış etkisini artırdı. Meteoroloji’nin sarı kodla uyardığı kentte akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar gerilerken, yüksek kesimlerde kar yağışı başladı.
İstanbul'da düşen sıcaklıklarla birlikte sağanak yağış etkili olurken, Meteoroloji'nin sarı kod uyarısıyla bazı yüksek ilçelerde kar yağışı başladı.
- İstanbul'da düşen sıcaklıklarla kent genelinde sağanak yağış etkili oldu.
- Meteoroloji, megakent için sarı kod uyarısı yayımladı.
- Akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar düştü.
- Arnavutköy gibi yüksek noktalarda kar yağışı başladı ve zaman zaman yoğunlaştı.
İstanbul'da düşen sıcaklıkla birlikte sabah saatlerinden bu yana kent genelinde sağanak etkili oluyor. Meteoroloji'nin sarı kod ile uyardığı megakentte akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık 2 dereceye kadar düşerken, bazı ilçelerde kar yağışı görülmeye başlandı.
ARNAVUTKÖY'DE KAR YAĞIYOR
İstanbul'un kuzey ve yüksek noktalarından biri olan Arnavutköy, yağışın etkili olduğu ilçelerin başında geliyor. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ilçede zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.
