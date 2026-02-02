Yurt genelinde çok bulutlu havanın hakim olacağını belirten Meteoroloji, bazı iller için yeni uyarılar yaptı. Meteoroloji’nin son raporuna göre 23 ilde sağanak yağış, 8 ilde ise kar yağışı bekleniyor. AKOM’un dün kar uyarısı yaptığı İstanbul’da ise yağışların öğle saatlerinden sonra kuvvetleneceği belirtildi. İşte uyarı yapılan iller…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünkü hava durumu raporunu yayınladı. Bugünkü rapora göre ülke genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, 8 il için kar yağışı, 23 il için ise sağanak yağış uyarısı yaptı. İşte o iller…

HAVA SICAKLIĞI

Son rapora göre, hava sıcaklığının Karadeniz kıyılarında 3 ile 5 derece artacağı, batı kesimlerde ise 2 ile 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle Trakya kesimi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz ile Kocaeli, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Yalova, Düzce, Zonguldak, Bartın, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari, Bitlis, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğu kesimlerinde ise yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

DOĞU KARADENİZ’DE ÇIĞ RİSKİ

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğini belirten Meteoroloji, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunu çığ tehlikesine karşı uyardı.

90 KİLOMETRELİK RÜZGAR

Öte yandan şiddetli rüzgar uyarısı da yapan Meteoroloji, şöyle uyardı:

Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına (70-90 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL’DA YAĞIŞ ÖĞLE SAATLERİNDE ARTACAK

Son rapora göre dün AKOM’un kar yağışı uyarısı yaptığı İstanbul’da sıcaklık 10 derece olacak. Havanın ise bugün çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAĞANAK BEKLENEN 23 İL

Meteoroloji’nin son raporuna göre bugün sağanak yağış beklenen iller şöyle;

İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, İzmir, Manisa, Muğla, Adana, Antalya, Hatay, Isparta, Ankara, Konya, Düzce, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şanlıurfa.

KAR BEKLENEN 8 İL

Kar ve karla karışık yağmur uyarısı yapılan iller ise şöyle;

Edirne, Kırklareli, Eskişehir, Sivas, Bolu, Erzurum, Kars, Van.

