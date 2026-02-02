İstanbul’da Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi’nde korkunç bir olay yaşandı. Bir grup ile güvenlik görevlileri arasındaki tartışmada, bir güvenlik görevlisi bıçaklandı. Yaralanan görevlinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İstanbul Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul Alışveriş Merkezi’nde dün tansiyon yükseldi. İki güvenlik görevlisi ile 7-8 kişilik bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürüde tartışma büyürken, grup sandalyelerle saldırdı.

İstanbul’da AVM’de dehşet! Güvenlik görevlisi bıçaklandı

BACAĞINDAN BIÇAKLANDI

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından güvenlik görevlisi bacağından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan güvenlik görevlisini hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan sandalyelerin havada uçuştuğu kavga anı da kameraya yansıdı.

