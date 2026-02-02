İstanbul'da 12 yıl önce işlenen bir cinayetin şüphelisi, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu yakalandı. Sahte kimlikle yakalanan zanlının üzerinde ruhsatsız silah da ele geçirildi.

İstanbul’da 2014 yılında Vedat Şahin’in silahlı saldırı sonucu hayatını kaybettiği cinayetle ilgili aranan şüphelilerden biri, aradan geçen 12 yılın ardından polis ekipleri tarafından yakalandı.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün desteğiyle yürüttükleri çalışma kapsamında, cinayetin meydana geldiği Şişli Vali Konağı Caddesi’ndeki olayla bağlantısı bulunan zanlının izini sürdü. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, hakkında uzun süredir aranma kaydı bulunan E.D.’nin yeri tespit edildi.

TAHKİKAT İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin sahte kimlik kullandığı ve üzerinde ruhsatsız tabanca bulunduğu öğrenildi. Zanlı gözaltına alınırken, cinayetle ilgili bağlantılarının aydınlatılması için kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.

E.D. hakkında emniyetteki tahkikat işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası