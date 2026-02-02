Kaydet

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beylikdüzü ilçesinde takibe aldıkları şüpheli bir şahısla yaşanan kovalamaca sonucunda 85 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Kaçış sırasında kaza yapan ve başka bir araca binerek izini kaybettirmeye çalışan şüpheli, ekiplerin titiz çalışmasıyla kıskıvrak yakalandı. Zanlının evinde ve aracında yapılan aramalarda yüksek miktarda sıvı ve kristal metamfetamin bulunurken, olayla bağlantılı iki kişi gözaltına alındı. Operasyon anı ve şüphelinin kaza yaptığı dakikalar çevredeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

