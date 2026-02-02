Berat Kandili nedeniyle bugün oruç tutacaklar, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde iftar ve akşam ezanı vakitlerini merak ediyor. Namaz vakitleri takvimine göre akşam ezanı ve iftar saatleri belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bugün akşam namazı ne zaman okunacak, iftar saat kaçta?

2 Şubat 2026 Pazartesi tarihinde idrak edilen Berat Kandili’nde oruç tutacak vatandaşlar, akşam ezanı ve iftar vakitlerini araştırıyor. Namaz vakitlerine göre İstanbul, Ankara ve İzmir’de akşam ezanı saatleri güneşin batışına göre belirlendi. Bu manevi gecede iftar vakti takvimi, şehrine göre farklılık gösteriyor.

BUGÜN AKŞAM EZANI SAAT KAÇTA OKUNUYOR?

Akşam ezanı vakti, güneşin batmasıyla birlikte okunuyor ve oruç bu anda açılıyor. 2 Şubat 2026 için İstanbul'da akşam ezanı 18.31'de, Ankara'da 18.18 ve İzmir'de 18.43'te okunacak.

Bugün akşam ezanı saat kaçta okunuyor? 2 Şubat il il iftar vakti (İstanbul, Ankara, İzmir)

2 ŞUBAT 2026 İL İL İFTAR VAKTİ

Antalya: 18.32

Bursa: 18.32

Edirne: 18.39

Elazığ: 17.54

Hatay: 18.09

Kayseri: 18.09

Kocaeli: 19.38

Malatya: 17.59

Kahramanmaraş: 18.05

Trabzon: 17.48

