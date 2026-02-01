Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Pazartesi günü birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına beklenirken, sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 54 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre, 2 Şubat 2026 Pazartesi günü birçok bölgede kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak.

Uyarı verilen iller arasında Adana, Amasya, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Giresun, Hakkari, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Manisa, K.Maraş, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce yer alıyor. MGM, özellikle Marmara, Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde dikkatli olunması gerektiğini bildirdi.

Sağanak ve fırtına geliyor! Meteoroloji’den 54 il için uyarı

MARMARA’DA SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

İstanbul, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul, Yalova, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Edirne’nin güneyi, Bursa ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde ise rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde de kuvvetli yağış tahmin edilirken, Trakya’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek. Edirne genelinde, Tekirdağ’ın kuzey ve batı kesimleri ile Kırklareli’nin kuzeyinde yağışların yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU’DA KUVVETLİ YAĞIŞ

Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli yağış beklenirken, Hatay ile Kahramanmaraş’ın güneybatı kesimlerinde yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

İÇ VE DOĞU BÖLGELERDE RÜZGAR UYARISI

İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu’da ise Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusu, Batman’ın kuzeyi, Van’ın güneyi, Siirt ve Şırnak’ın doğusunda yağışların kuvvetli olacağı bildirildi.

BAKANLIKTAN VATANDAŞLARA ÇAĞRI

İçişleri Bakanlığı da MGM’nin uyarılarını paylaşarak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti. Açıklamada; sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, hortum, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi risklere karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. Ayrıca soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmelere karşı da dikkatli olunması istendi.

Yetkililer, vatandaşların resmi kurumların yapacağı duyuru ve uyarıları takip etmelerinin önem taşıdığını hatırlattı.

