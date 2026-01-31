Yerin altından çıkan dev keşif, tüm dünyanın dikkatini tek bir noktaya kilitledi. ABD’de bulunan dev lityum rezervi, elektrikli araçlardan savunma sanayisine kadar kritik öneme sahip bu stratejik madende dengeleri değiştirecek büyüklükte görülürken, küresel yarışın seyrini de kökten etkiledi.

ABD’de yerin altından çıkan dev keşif küresel dengeleri hareketlendirdi. Arkansas eyaletinde bulunan ve değeri 2,3 trilyon dolar olarak hesaplanan lityum rezervi, Amerika’da "beyaz altın" yarışını resmen başlattı.

YERALTINDAKİ DEV HAZİNE: 19 MİLYON TON LİTYUM

Arkansas’ın güneyinde yer alan Smackover Formasyonu’nda yaklaşık 19 milyon ton lityum bulundu. Söz konusu miktar, 2030 yılında elektrikli araçlar için öngörülen küresel lityum ihtiyacını kat kat aşan bir büyüklüğe denk gelmekte.

Lityum, elektrikli otomobil bataryaları, savunma sanayisi, elektronik cihazlar ve sanayi üretimi açısından kritik bir mineral.

Arkansas’taki rezerv, ABD’nin enerji ve teknoloji alanındaki tedarik dengesinde önemli bir ağırlık oluşturuyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu USGS’de görev yapan Katherine Knierim, bölgedeki potansiyeli şöyle tarif etti: "Smackover Formasyonu’nda, ABD’nin lityum ithalatını karşılayacak ve bunun ötesine geçecek miktarda çözünmüş lityum bulunuyor."

YENİ TEKNOLOJİ DEVREYE GİRİYOR

Rezervlerin ekonomik olarak kullanılmasının önünü, “Direct Lithium Extraction” adı verilen yeni bir yöntem açtı. DLE teknolojisi sayesinde yeraltındaki lityum açısından zengin tuzlu su yüzeye çıkarılıyor, lityum ayrıştırılıyor ve işlenmiş su kısa sürede yeniden toprağa veriliyor.

Ticari lityum şirketi Standard Lithium, bu yöntemle 2028 yılına kadar üretime ve satışa başlamayı hedefliyor. Şirket, Arkansas’ta büyük bir işleme tesisi kurarak yüzlerce kişiye istihdam sağlayacağını duyurdu.

NADİR ELEMENTLER: ÇİN'E BAĞIMLILIĞIN FATURASI AĞIRLAŞIYOR

Smackover Formasyonu’ndaki rezervlerin, küresel lityum arzının yaklaşık yüzde 70’ini elinde tutan Çin’e olan bağımlılığı ciddi şekilde azaltabileceği öne sürüldü. ABD’deki bu rezervin, tek başına dünya lityum piyasasında dengeleri değiştirecek büyüklükte olduğu belirtildi.

USGS verilerine göre düşük senaryoda bile Arkansas’ın altında 5,1 milyon ton lityum bulunuyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDAN SAVUNMAYA KADAR KRİTİK ROL

Lityum, elektrikli otomobil bataryaları, cep telefonları, bilgisayarlar ve diğer dijital cihazların yanı sıra ilaç, cam, seramik ve askeri ekipman üretiminde kullanılıyor. Bu nedenle sektörde "beyaz altın" olarak adlandırılıyor.

Uzmanlara göre Arkansas’taki rezerv, teorik olarak trilyonlarca cep telefonu bataryasının üretimine yetecek kapasiteye sahip.

“AYAKLARIMIZIN ALTINDA SIRA DIŞI BİR KAYNAK VAR”

Standard Lithium Başkanı Andy Robinson, keşfin önemini şu sözlerle anlattı: “Ayaklarımızın altında sıra dışı bir lityum kaynağı var. Bugüne kadar geliştirilememesinin nedeni, bu kaynağı ortaya çıkaracak teknolojinin olmamasıydı.”

Robinson, lityumun önümüzdeki on yıllar boyunca sanayi, savunma ve enerji güvenliği açısından vazgeçilmez olacağını da sözlerine ekledi.

ABD’DE YENİ DÖNEM

Yaklaşık 200 milyon yıl öncesine uzanan Smackover Formasyonu, daha önce petrol, doğal gaz ve bromin üretimi için kullanılıyordu. Bu süreçte açılan kuyularda, büyük miktarda lityumun tesadüfen yüzeye çıktığı biliniyordu.

Bilim insanları, bu dev rezervin 100 milyon ton lityum karbonata dönüştürülebileceğini hesaplıyor.

