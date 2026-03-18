TBMM’deki kavga ve tartışmalardan rahatsız olan vatandaşlar, Dilekçe Komisyonu’na dikkat çeken talepler iletti. Başvurularda milletvekillerine “ahlak ve edep dersi verilmesi” istenirken, dokunulmazlıkların daraltılması da gündeme getirildi.

HABER MERKEZİ / ANKARA - TBMM Genel Kurulunda milletvekilleri arasında zaman zaman yaşanan kavga ve tartışma görüntüleri vatandaşı bıktırdı. Meclis Dilekçe Komisyonuna başvuran vatandaşlar, TBMM Genel Kurul çalışmalarında sergiledikleri bazı tutum ve davranışlar nedeniyle milletvekillerine din kültürü, genel ahlak ve edep derslerinin verilmesini istedi.

Başvurular arasında milletvekillerinin Meclis dışındaki eylemleri ile Meclis içindeki kavga ve saygısızlık niteliğindeki davranışlarının yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkarılarak cezai yaptırıma tabi tutulması da talep edildi.

"NAFAKAYA SÜRE SINIRI GETİRİLSİN"

Dilekçe Komisyonuna ayrıca çekişmeli boşanma davalarının süresinin kısaltılması, nafakaya süre sınırı getirilmesi yönünde de başvuru yapıldı.

Vatandaşlardan gelen başvurular arasında evli ve çocuklu ailelerin banka borçlarına yardım edilmesi talebi de yer aldı.

Komisyondan ayrıca 50 yaş üstü kişilere sosyal medya yasağı getirilmesi istendi.

