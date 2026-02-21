TBMM Dilekçe Komisyonu’na son bir ayda 2.133 başvuru yapıldı. Gizli kamera satışının yasaklanmasından akraba evliliğine, sol şerit cezalarından kadınlara özel toplu taşımaya kadar birçok dikkat çekici talep Meclis gündemine taşındı.

ESMA ALTIN / ANKARA - TBMM Dilekçe Komisyonunun son bir aylık raporu, vatandaşların çözüm beklediği ilginç konuları gün yüzüne çıkardı. Toplam 2 bin 133 başvurunun yapıldığı listede; sosyal medya düzenlemelerinden ekonomik taleplere, dil bilgisinden şehir planlamasına kadar pek çok öneri yer aldı.

Komisyona ulaşan dikkat çeken taleplerden bazıları şunlar:

>> İnternet sitelerinden gizli kamera satışı yasaklansın.

>> Sosyal medya ve televizyonlarda yayımlanan flört ve tanışma programları yasaklansın.

>> Korsan film siteleri telif hakları ihlalleri ve yasa dışı bahis reklamlarına yer vermeleri bakımından denetlensin.

>> Kumar bağımlılığı teşhisi alan bireyler için koruyucu mali yetki kısıtlamaları uygulansın.

>> Açık alanlarda yürüyerek sigara içilmesi yasaklansın.

>> Kış aylarında yolları ve meydanları ısıtmak için elektrikli ısıtma sistemi kurulsun.

>> ASKİ, İSKİ, İZSU vb. bütün su idareleri DSİ’ye bağlansın.

>> Akraba evliliği yasaklansın.

>> 30 yaşını geçmiş evli kişilere araç alımlarında ÖTV muafiyeti sağlansın.

>> Kadınlara özel toplu taşıma uygulaması getirilsin.

>> Trafikte sol şeridi işgal edenlere cezai müeyyide uygulansın.

EN ÇOK BAŞVURU ÇALIŞMA HAYATINDAN

TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvuruların yüzde 78,29'u erkekler, yüzde 21,38'i ise kadınlar tarafından yapıldı. Komisyona ocak ayı içerisinde günlük ortalama 73,55 dilekçe ulaştı. Ortalama günlük dilekçe sayısının 62,29 olduğu bir önceki yılın aralık ayı ile karşılaştırıldığında, günlük başvuru sayısında yüzde 10 oranında bir artış olduğu görüldü.

Konu bakımından sınıflandırıldığında dilekçelerin yüzde 11,39'u çalışma ve sosyal güvenlik, yüzde 11,35'i komisyon başvuru işlemleri, yüzde 11,11' adalet hizmetleri, yüzde 66,15'i ise diğer konulardan oluştu. Başvuruların en çok yapıldığı illere bakıldığında ise, yüzde 17,58 ile İstanbul ilk sırada yer alırken, onu yüzde 9,77 ile Ankara, yüzde 6,2 ile İzmir takip etti.

En az başvuru yapılan şehirler ise sırasıyla Muş, Kilis, Bitlis, Bayburt ve Ardahan oldu. Komisyona elektronik başvuru oranı ise yüzde 82,89'a ulaştı.

