MHP’nin AR-GE birimi tarafından hazırlanan “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” raporunda, hükümlülerin otomatik “iyi hâl” uygulamasına son verilmesi, dolaylı aflardan kaçınılması ve sağlıkta şiddetin her yıl yüzde 10 azaltılmasını hedefleyen stratejik plan oluşturulması önerildi.

EMRAH ÖZCAN / ANKARA - MHP’nin bireysel ve toplumsal şiddetle mücadele için hazırladığı raporda dikkat çekici öneriler yer alıyor. Partinin AR-GE birimi tarafından hazırlanan ve “Bireysel ve Toplumsal Şiddetle Mücadele” ismiyle kitaplaştırılan raporda, kapsamlı çözüm önerileri bulunuyor.

22 KİŞİ 4 AYDA HAZIRLADI

22 kişilik komisyonun 4 ayda hazırladığı raporda, cezaevinde bulunması gereken asgari süreyi dolduran hükümlülerin otomatik olarak “iyi hâlli” kabul edilmemesi gerektiği vurgulandı. Tahliye sürecinde işlevsel kurullar tarafından gerçek bir ıslah değerlendirmesi yapılması, kişinin topluma kazandırılmaya hazır olup olmadığının titizlikle belirlenmesi istendi. Bununla birlikte bu değerlendirmelerin kişilerin tahliye edilmesinden sonra da devam etmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, kapasite sorunu için dolaylı aflardan kaçınılması, cezaların fiilen çektirilerek adalete güvenin tesisi ve bu süreçte ıslah amacından sapılmaması talep edildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN ÇAĞRI

Raporda sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin azaltılması için stratejik planlama çağrısı da yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl sağlıkta şiddet vakalarının yüzde 10 oranında azaltılmasının hedeflenebileceği belirtilirken, bu sürecin düzenli raporlama ve denetimle desteklenmesi istendi.

Raporda çocuk, gençlik ve aile politikalarında koordinasyon eksikliğinin altı çizilerek; kısa, orta ve uzun vadeli programlar hazırlayacak “Bireysel ve Toplumsal Şiddeti Önleme Kurulu” kurulması önerildi.

