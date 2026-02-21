Hatay'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan 20 yaşındaki Mustafa Demir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın şüphelisi gözaltına alındı.

Olay, Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi’nde yaşandı. Geçmişte aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan 20 yaşındaki Mustafa Demir ve R.D. tartışma yaşandı. Tartışma sonrası evinden silah getiren R.D., Demir’e ateş etti.

Akacak meselesi kavgasında kan aktı! 20 yaşındaki genç canından oldu

Kurşunların hedefi olan Demir, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Demir hayatını kaybetti.

R.D. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası