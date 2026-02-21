Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Elazığ'da sahur vakti gençlerle bir araya geldi.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Genç kardeşlerimizin kurduğu sahur sofrasının misafiriydik. Onların fikirlerini dinledik, hayallerini konuştuk. Gençlerimizin potansiyellerini keşfetmelerini, çalışma hayatına en hazırlıklı şekilde başlamalarını sağlamak bizim görevimiz. GÜÇ Projemizi bu hedefler ile hazırladık. Türkiye Yüzyılı, onların yüzyılı olacak."