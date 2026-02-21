Hatay’da konteyner kentte iftar vakti bir aileye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Cemile Yıldırım olay yerinde, eşi Hüseyin Yıldırım ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kızları Melike’nin yoğun bakımda tedavisi sürerken, ekipler saldırganın peşine düştü.

Kan donduran olay Kırıkhan ilçesine bağlı Karataş Mahallesi'nde bulunan konteyner kentte iftar vakti meydana geldi. 40 yaşındaki Cemile Yıldırım ve ailesine silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

M.D. isimli şahıs tarafından bilinmeyen bir nedenle Yıldırım ailesine düzenlenen silahlı saldırıda; anne Cemile Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, 45 yaşındaki baba Hüseyin Yıldırım ve kızı Melike Yıldırım ise ağır yaralandı.

KARI - KOCA CANLARINDAN OLDU

Olayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastane de yapılan tüm müdahalelere rağmen baba Hüseyin Yıldırım hayatını kaybetti.

KIZLARININ DURUMU AĞIR

Vefat eden çiftin evlatları Melike'nin ise yoğun bakımda hayat mücadelesi verdiği öğrenildi. Baba Hüseyin Yıldırım'ın son sözlerinin ise iftar vaktinde konteynerde M.D. tarafından silahlı saldırıya uğradıklarını söylediği olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ZANLININ PEŞİNDE

Polis ekiplerinin, silahlı saldırı düzenlendikten sonra kaçan şüpheli M.D. isimli şahsı yakalamak için başlattığı çalışmalar sürdürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası