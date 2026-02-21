Anadolu Ajansı
Adana'da feci kaza! Traktör ikiye bölündü, çok sayıda yaralı var
Adana’nın Ceyhan ilçesinde otomobil ile traktörün çarpıştığı kazada 1’i ağır 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör ikiye bölünürken, yaralılar Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Selçuk T. yönetimindeki traktör, Yumurtalık yolunun otoyol köprüsü civarında Bekir T. idaresindeki otomobille çarpıştı.
TRAKTÖR İKİYE BÖLÜNDÜ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR
Çarpışmanın etkisiyle traktör ikiye bölündü. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
DURUMU AĞIR OLAN VAR
Yaralılar, ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
