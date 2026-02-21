Bursa'da iki motosikletin çarpıştığı kazada biri hamile 2 kişi yaralandı. Yaralılar Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza Yıldırım ilçesine bağlı Eğitim Mahallesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi'nde meydana geldi. C.K. yönetimindeki motosiklet ile Y.O. idaresindeki başka bir motosiklet çarpıştı.

SAVRULAN MOTOSİKLETTEKİ HAMİLE KADIN YARALANDI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü C.K. ile arkasında yolcu olarak bulunan hamile eşi Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

