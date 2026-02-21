Orta Doğu’da ABD ve İran arasında yükselen jeopolitik tansiyon petrol fiyatlarını da yukarı çekti. Brent petrol fiyatı bu hafta %5,86 gibi yüksek bir primle 71,69 dolardan kapanış yaptı. Son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaşan hareketin ardından iç piyasada da “akaryakıta zam var mı” soruları artmaya başladı. 70 doların üzerindeki küresel fiyatların rafineri marjlarına yansıması halinde, bunun akaryakıtı da etkileyebileceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Dünya kamuoyu ABD ve İran arasındaki gerileme odaklanırken, jeopolitik tansiyonun yeniden yükselmesi özellikle petrol fiyatları üzerinde etkisini gösterdi.

Önceki hafta 67,72 dolardan kapanış yapan Brent petrolün varil fiyatı, bu haftayı %5,86 primle 71,69 dolardan tamamladı. Fiyatlarda son olarak 28 Temmuz 2025 haftasında bu seviyeler test edilmişti. Böylece Brent fiyatı son 7 ayın da en yüksek noktasına yöneldi.

PİYASADA HÜRMÜZ ENDİŞESİ

İran ile nükleer müzakereler devam ederken, ABD, Orta Doğu’ya büyük bir askeri yığınak yapıyor. USS Abraham Lincoln uçak gemisinin ardından ikinci bir uçak gemisi USS Gerald Ford da bölgeye yöneldi.

Piyasada, ABD ile İran arasında yaşanacak muhtemel bir çatışmanın, Hürmüz Boğazı’ndan petrol sevkiyatında uzun süreli aksamalara yol açmasından endişe duyuluyor.

İran’ın kontrolünde bulunan Hürmüz Boğazı, küresel petrol ticaretinin de 3’te 1’inin gerçekleştiği hayati bir enerji geçiş noktası olarak biliniyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMA

Taraflardan gelen son açıklamalara bakıldığında ise; ABD Başkan Donald Trump, cuma günü, İran’ın nükleer programı konusunda baskı kurmak için “sınırlı askeri saldırılar düzenlemeyi düşündüğünü” söyledi. Beyaz Saray’daki bir programda konuyla ilgili soruya Trump, “Sanırım bunu değerlendiriyorum” şeklinde cevap verdi.

ŞİMŞEK’TEN DEĞERLENDİRME

Bu arada petroldeki son yükselişle ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek; İran’la ilgili belirsizlik olmasaydı fiyatların da 60 dolarlı seviyeleri büyük ihtimalle aşmayacağını belirterek, “Belirsizlikler ortadan kalktıktan sonra büyük ihtimalle yapısal olarak enerji fiyatları aşağı yönlü trendine dönecek. Bu da Türkiye için çok önemli çünkü hem cari açığımıza hem dezenflasyona hem de büyümeye olumlu yansıyacak" diye konuştu.

DİKKATLER AKARYAKIT FİYATLARINDA

Petrolde gerçekleşen hızlı yükseliş sonrası iç piyasada da dikkatler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. 70 doların üzerindeki küresel fiyatların rafineri marjlarına da yansıması halinde, bunun akaryakıtı da etkileyebileceği ifade ediliyor.

21 Şubat 2026 itibarıyla benzin fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 57,16 TL

-İstanbul Anadolu: 57,01 TL

-Ankara: 58,08 TL

-İzmir: 57,37 TL

21 Şubat 2026 itibarıyla motorin (mazot) fiyatları:

-İstanbul Avrupa: 57,88 TL

-İstanbul Anadolu: 57,76 TL

-Ankara: 59,00 TL

-İzmir: 59,28 TL

Haberle İlgili Daha Fazlası