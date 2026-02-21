Malatya’nın Pütürge ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'ın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Malatya ilimizin Pütürge ilçesinde saat 06.43'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

MALATYA'DA DEPREM

Malatya'da saat 06:43 sularında deprem oldu. Merkez üssü Pütürge ilçesi olan depremin şiddeti 4,5 olarak duyuruldu. Depremin 9,39 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

