Trump’tan dünya ekonomisini yakından ilgilendiren kritik hamle geldi. Beyaz Saray’ın duyurduğu kararla ABD, tüm ülkelere yüzde 10 ek vergi uygulayacak.

ABD Başkanı Donald Trump, tüm ülkelere yönelik yüzde 10 oranında küresel gümrük vergisi getirilmesine ilişkin kararı imzaladı.

Truth Social hesabından açıklama yapan Trump, "Tüm ülkelere yönelik küresel yüzde 10'luk bir gümrük vergisini az önce imzalamış olmaktan büyük onur duyuyorum." ifadelerini kullandı. Tarifelerin neredeyse derhal yürürlüğe gireceğini kaydetti.

Trump’tan tüm ülkeleri ilgilendiren karar! %10 gümrük vergisi uygulayacak, Türkiyeyi kapsayacak mı?

BEYAZ SARAY’DAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray da Trump’ın geçici ithalat vergisi uygulanmasına yönelik kararı imzaladığını duyurdu.

Kararın, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. maddesi kapsamında alındığı aktarıldı.

Söz konusu madde, başkana belirli uluslararası ödeme sorunlarını ek vergiler ve özel ithalat kısıtlamaları yoluyla ele alma yetkisi veriyor. Bu kapsamda ABD’ye ithal edilen ürünlere 150 gün süreyle yüzde 10 oranında ithalat vergisi uygulanacak.

Kararın 24 Şubat itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı.

HANGİ ÜRÜNLER MUAF?

Yeni tarife kararında bazı ürünler kapsam dışında bırakıldı. Kritik mineraller, enerji ürünleri, bazı tarım ürünleri, ilaçlar, belirli elektronik ve otomotiv ürünleri, havacılık ürünleri ile bilgi materyalleri geçici ithalat vergisine tabi olmayacak.

Ayrıca 232. madde kapsamındaki ürünler, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması’na uygun Kanada ve Meksika malları ile belirli Orta Amerika ülkelerinden gelen bazı tekstil ürünleri de kapsam dışı tutuldu.

Beyaz Saray açıklamasında, Trump’ın ABD Ticaret Temsilciliğine 301. madde kapsamında yetki kullanma talimatı verdiği de yer aldı. Bu çerçevede, ABD’ye karşı makul olmayan ve ayrımcı ticaret eylemleri soruşturulacak.

YÜKSEK MAHKEME KARARI SONRASI YENİ HAMLE

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump’ın daha önce yürürlüğe koyduğu tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası’nın (IEEPA) başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetmişti.

Trump, düzenlediği basın toplantısında, "Yıllardır bizi soyan yabancı ülkeler çok mutlu, sokaklarda dans ediyorlar. Ama uzun süre dans edemeyeceklerinden emin olabilirsiniz." dedi.

Başkan olarak kullanabileceği IEEPA tarifelerinden daha güçlü yöntemler bulunduğunu dile getiren Trump, 1974 Ticaret Yasası’nın 122. Bölümü uyarınca mevcut tarifelere ek olarak yüzde 10’luk küresel tarife kararı imzalayacağını duyurmuştu.

Trump ayrıca, ABD’yi diğer ülkelerin ve şirketlerin haksız ticaret uygulamalarına karşı korumak için 301. Bölüm ve diğer maddeler kapsamında çeşitli soruşturmalar başlatacaklarını söyledi.

PİYASALARDA TRUMP ETKİSİ: BORSALAR YÜKSELDİ, TAHVİLLER DÜŞTÜ

Trump’ın yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi hamlesi sonrası piyasalarda yön arayışı dikkat çekti. Hisse senetleri yükselirken, tahviller ve dolar değer kaybetti.

S&P 500 endeksi yüzde 0,7 artarak 9 Ocak’tan bu yana en iyi haftasını geçirdi. MSCI Dünya Endeksi yüzde 0,6 yükseldi. Gelişmekte olan piyasalara yönelik ETF tarihi zirveye ulaştı. Bloomberg’in "Magnificent 7" endeksi yüzde 1,6 prim yaptı.

Buna karşılık ABD 10 yıllık Hazine tahvil getirisi iki baz puan artarak yüzde 4,08’e çıktı. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0,2 geriledi. Euro 1,1791 dolara, sterlin 1,3496 dolara yükseldi.

Kripto para piyasasında da yukarı yönlü hareket görüldü. Bitcoin yüzde 1,2 artışla 67.670 dolara, Ether yüzde 1,2 artışla 1.970 dolara çıktı.

Emtia tarafında spot altın yüzde 1,9 yükselerek ons başına 5.092,27 dolara ulaştı. Petrol fiyatları ise yatay seyretti.

Ekonomik veriler cephesinde, ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerin altında büyüdüğü ve enflasyon baskılarının sürdüğü görüldü. Tarife gelirlerinin 240 milyar dolara ulaştığı, binlerce şirketin ise daha önce ödenen 170 milyar dolarlık vergiyi geri almak için hazırlık yaptığı aktarıldı.

Piyasalarda genel tablo, Trump’ın tarife programına ilişkin belirsizlik sürerken hisse tarafında iyimserlik, tahvil ve dolar cephesinde ise temkinli görülüyor.

TÜRKİYE DE LİSTEDE Mİ?

Yüzde 10’luk küresel gümrük vergisi kararı, Türkiye dahil tüm ülkelerden ABD’ye yapılan ithalatı kapsayacak çerçevede hazırlandı. Bu nedenle Türkiye’den ABD’ye gönderilen ürünler de genel kapsam içinde yer alıyor.

Ancak hangi ürünlerin doğrudan etkileneceği, uygulamanın hangi sektörleri kapsayacağı ve muafiyetlerin detayları resmi tespit süreci sonrası netleşecek.

Uygulama takvimi ve teknik ayrıntılar ilerleyen süreçte şekillenecek.

