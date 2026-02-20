Yüksek Mahkeme'nin tarife kararı sonrası açıklamalarda bulunan Donald Trump, mahkemenin yabancı çıkarların etkisinde olduğunu iddia etti. Gümrük vergilerini "savaş bitiren bir araç" olarak tanımlayan Trump, mahkemece engellenen yetkisinin yerine daha güçlü alternatifleri kullanacağını söyledi.

ABD Yüksek Mahkemesi, Başkan Donald Trump tarafından yürürlüğe konulan tarifelerin dayandırıldığı Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası'nın (IEEPA) Başkana tarife koyma yetkisi vermediğine hükmetti.

Alınan kararın ardından Trump, "Mahkeme üyelerinden utanç duyuyorum" deyip başka alternatifleri olduklarını ifade etti.

Trump'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Mahkeme üyelerinden utanç duyuyorum. Karar beni hayal kırıklığına uğrattı.

Mahkeme yabancı çıkarların etkisi altında aldı. İtiraz edeceğimiz bir şey yok. Başka alternatifleri kullanacağız.

O ülkelerden 10 dolar bile alamazmışım. Bir önemi yok, çünkü başka alternatifler kullanacağız. Üstelik bu alternatifler, bu kararla birlikte onaylanmış oldu.

Lisans hakkım var, ama karşılığında ücret alma hakkım yok. Herhangi bir ülkeyle ticareti kesme yetkim var. Belki artık daha faza para kazanabiliriz.

Gümrük vergilerini savaşları bitirmek için kullanmıştım.

Bitirdiğim 8 savaştan 5’ini gümrük vergileriyle bitirmiştim.

"EK YÜZDE 10 KÜRESEL VERGİ ALACAĞIM"

Derhal yürürlüğe giren bu karara göre, 232. Madde kapsamındaki tüm ulusal güvenlik tarifeleri ve 301. Madde kapsamındaki mevcut tüm tarifeler tamamen yürürlükte kalmaya devam etmektedir.

Bugün, halihazırda uyguladığımız normal gümrük vergilerine ek olarak, 122. Madde uyarınca %10'luk küresel bir gümrük vergisi getirilmesi emrini imzalayacağım.

Bu kararı uzun zamandır bekliyordum. Aylarca beklediler. Biz neredeyse dünyadaki tüm ülkeler tarafından kazıklanıyorduk. Bizimle ticaret yapan tüm ülkeler artıdaydı. Çin'in yüzlerce milyarlarca dolarlık ticaret fazlası vardı. Ve biz Çin'in ordusunu inşa ettik. Sonra ben gümrük vergisi uyguladım.

Gümrük vergisinden gelir artacak.

Faiz oranları düşecek. 38. sıradayız şu an. Bu uzun süredir devam eden kötü bir politika.

Bu karar bizi şaşırttı. Bu mahkemeyi kaybedemeyiz. Ama sorun yok. Tarifelerin belirsizliğini ortadan kaldırdık, bazı pislikler tarafından dava edildik. Yeniden güçlüyüz ve elimizde en güçlü ordu var. En iyi ekipmanlara sahibiz. Bunun üstüne daha da iyi durumda olmalıyız.

Belirsizlik yerine artık belirlilik var. Ticaret anlaşmalarından bazıları duracak bazıları değişecek.

"SURİYE TOPARLANIYOR"

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara harika bir iş çıkarıyor. Suriye iyi bir şekilde toparlanıyor ve şu ana kadar Kürtlere karşı da çok iyi davrandı

İRAN'A SAVAŞ İLAN EDECEK Mİ?

İran'da umarım adil bir anlaşmaya müzakere ederler. 32 bin insan öldürüldü. Kısa bir zamanda öldürüldü.

İran 800 kişi asacaktı. Dedim ki 1 insan bile asarsanız sizi vururum. Ama İran halkına üzülüyorum, cehennemde yaşıyorlar.

