Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda, iltica hakkı vermedikleri sığınmacılar için Afrika’da “geri gönderme merkezleri” kurmayı planlıyor. Planın 5 Mart’ta Brüksel’de açıklanması bekleniyor.

Avrupa ülkeleri, sığınmacılar için yeni bir göç politikası planlıyor. Yunanistan, Almanya, Danimarka, Avusturya ve Hollanda’nın, ülkelerinde iltica hakkı tanımadıkları sığınmacıları Afrika’daki ülkelerde oluşturacakları “geri gönderme merkezlerine” yerleştirmeyi planladığı ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan son aylarda göç politikasını sertleştirirken, diğer Avrupa ülkeleri de benzer adımlar atmayı değerlendiriyor. Plan kapsamında Kenya, Uganda ve Ruanda gibi Afrika ülkelerinde merkezler kurularak sığınmacılar buralara gönderilecek.

Ayrıca, Pakistan, Bangladeş, Suriye, Irak ve Mısır gibi ülkelerden gelmiş ve Avrupa ülkelerinde iltica hakkı almış sığınmacıların, kendi ülkelerinde artık güvenli olduğu gerekçesiyle iltica statülerinin yeniden gözden geçirilmesi öngörülüyor.

Avrupa’nın göç bakanlarının, bu planı 5 Mart’ta Brüksel’de kamuoyuna açıklaması bekleniyor. Planın detayları ve uygulanabilirliği ise henüz netlik kazanmış değil.

