La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Lewandowski'nin ardından yeni yıldız santrforun kim olacağı merak konusu. Thierry Henry, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i işaret ederek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ettiği maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu Victor Osimhen, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Nijeryalı yıldız için son övgü ise eski dünya yıldızı Thierry Henry’den geldi.

Sport’a konuşan Henry, Barcelona’nın transfer politikasına dair önemli yorumlarda bulundu. Henry, “Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler” dedi.

YILDIZ İSİM TAKIMI SIRTLIYOR

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 6 gol ve 2 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki Osimhen, Süper Lig’de ise 16 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

