Thierry Henry'den Barcelona'ya 'Osimhen' önerisi
La Liga'da liderliği Real Madrid'e kaptıran Barcelona'da Lewandowski'nin ardından yeni yıldız santrforun kim olacağı merak konusu. Thierry Henry, Galatasaray'ın yıldızı Osimhen'i işaret ederek dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
- Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 mağlup ettiği maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan Victor Osimhen, övgü topladı.
- Eski yıldız Thierry Henry, Barcelona'nın potansiyel değil, kendini kanıtlamış üst düzey bir 9 numaraya ihtiyacı olduğunu belirtti.
- Henry, bu santraforlar arasında Victor Osimhen'i, Erling Haaland ve Harry Kane ile birlikte örnek gösterdi.
- Osimhen, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde 7 maçta 6 gol, 2 asist ve Süper Lig'de 16 maçta 9 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nde Juventus’u 5-2 mağlup ettiği maçta üç gole doğrudan katkı sağlayan yıldız futbolcu Victor Osimhen, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Nijeryalı yıldız için son övgü ise eski dünya yıldızı Thierry Henry’den geldi.
Sport’a konuşan Henry, Barcelona’nın transfer politikasına dair önemli yorumlarda bulundu. Henry, “Barcelona’nın gerçek bir 9 numaraya, üst düzey bir santrfora ihtiyacı var. Victor Osimhen, Erling Haaland ya da Harry Kane gibi müthiş golcülerden bahsediyorum. Potansiyel vadeden oyuncular değil, kendini kanıtlamış bitiriciler” dedi.
Osimhen, Galatasaray kariyerinde bir ilki başardı
YILDIZ İSİM TAKIMI SIRTLIYOR
Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 7 maçta 6 gol ve 2 asistle dikkat çeken 27 yaşındaki Osimhen, Süper Lig’de ise 16 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.