Anadolu Ajansı
Haber alınamayan çiftin evinde esrarengiz olay! Biri ölü, diğeri baygın bulundu
Manisa'da kendilerinden haber alınamayan Uğur çiftinin evine itfaiye merdiveniyle giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Yapılan incelemede 60 yaşındaki Yılmaz Uğur’un hayatını kaybettiği belirlenirken, baygın bulunan eşi Hatice Uğur hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Acı olay Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşandı. Yılmaz (60) ile Hatice Uğur'dan (58) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Apartmanın 4. katındaki daireye merdivenli araçla balkondan giren itfaiye ekipleri, çifti evde hareketsiz halde buldu.
BİRİ ÖLÜ DİĞERİ BAYGIN BULUNDU
Sağlık ekipleri Yılmaz Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Baygın halde bulunan Hatice Uğur ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yılmaz Uğur'un cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
