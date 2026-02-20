İzmir’in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan düşen saman balyalarının altında kalan 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Kiraz ilçesinde trajik bir kaza meydana geldi. Karaburç Mahallesi’nde yürüyen 53 yaşındaki Abdurrahman Avcı'nın üzerine, park halindeki tırın dorsesindeki saman balyaları düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun ağırlık altına kalan Avcı, ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Avcı, ambulansla Kiraz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili olarak tır sürücüsü H.K.’yi gözaltına aldı. Olay anı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Avcı’nın yürürken tırın yanından geçtiği sırada saman balyalarının üzerine düşmesi ve balyaların altında kalması yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası