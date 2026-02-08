Süper Lig'de çıktığı son beş maçta da gol atan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen (toplam 6 gol), Galatasaray kariyerinin en uzun serisine imza attı.

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 15. golünü attı.

TOPLAMDA 15. GOL

Tüm kulvarlarda Galatasaray'ın en golcü oyuncusu olan Osimhen, Çaykur Rizespor'a attığı golle bu sezon ligdeki gol sayısını 9'a çıkardı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 6 golü bulunan yıldız santrfor, toplamda 15 golü buldu.

EN GOLCÜ 4. YABANCI

Nijeryalı futbolcu, attığı golle Galatasaray tarihinin en golcü 4. yabancı futbolcusu oldu.

Osimhen, Galatasaray'daki 52. golüne ulaşarak, 51 gollü Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis'i geçti.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu 73 kez fileleri havalandıran Mauro Icardi olurken, Arjantinli yıldızı 72 golle Gheorghe Hagi ve 61 golle Milan Baros takip ediyor.

G.SARAY KARİYERİNİN EN UZUN SERİSİ

