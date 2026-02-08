İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda sandıktan İsmet Dalcı çıktı, iki dönemdir başkan olan Eyüp Aksu’nun yönetimi ibra edilmedi. Yaklaşık 20 bin plaka sahibini ilgilendiren seçim, taksi plakalarının geleceği tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

İstanbul’da taksi esnafını temsil eden İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nın başkanlık seçimi bugün Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Kritik seçimde üç isim yarıştı: İsmet Dalcı, Davut Hanoğlu ve iki dönemdir görevde olan mevcut başkan Eyüp Aksu.

NTV'nin haberine göre, yaklaşık 20 bin plaka sahibinin oy kullandığı seçimde sandıktan İsmet Dalcı çıktı. Seçim sonuçlarıyla birlikte mevcut yönetim de üyelerden onay alamadı; Eyüp Aksu’nun başkanlığındaki yönetim ibra edilmedi.

"PLAKALARIN DEĞERİ ARTACAK"

Taksi plakası sahiplerinin oylarıyla seçilen İsmet Dalcı, plakaların değerinin artacağını savunuyordu.

Taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında ezildi ve günümüzde vergiler çıkınca yaklaşık 9-10 milyon liralık değere sahip durumdalar. Yasal olmayan kiralamalar ise 60 bin lira seviyelerinde gerçekleşiyor.

