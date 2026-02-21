Eski cumhurbaşkanlarından Abdullah Gül, uluslararası bir platform için yazdığı makalede AB'ye Türkiye çağrısında bulundu. AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı olduğunu belirten Gül, "Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uluslararası fikir ve analiz platformu Project Syndicate için "Avrupa Güvenliğinin Türkiye'ye İhtiyacı Var" başlıklı bir makale yazdı.

BAZI AB LİDERLERİNİ HEDEF ALDI

Küresel dinamikleri ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Gül; Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerini yürüttüğü döneme atıfta bulunarak o süreçte bazı Avrupalı liderlerin dürüstlükten uzak tutumlarına bizzat şahit olduğunu belirtti.

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Kıbrıs meselesinin Türkiye'nin üyeliğini engellemek için bahane edildiğini söyleyen Gül, şu ifadelere yer verdi: "AB, Türkiye'nin adaylık sürecinde yapılan hataları tekrarlamayı göze alamaz. O dönemde tek taraflı kurallar ve siyasi kibir ilerlemeyi raydan çıkarmıştı. Bugün ise ihtiyaç duyan taraf AB'dir.

"LİDERLER SAMİMİ OLMALI"

Bu kez Avrupa liderleri Türkiye ile işbirliği konusunda daha dürüst ve samimi olmalı. Ayrıca Avrupa güvenliğinin dar ulusal çıkarlar peşindeki birkaç AB üyesi tarafından rehin alınmasına izin verilmemeli. Türkiye yalnızca önemli askeri kapasitelere değil, aynı zamanda bölgesel etki alanına ve jeopolitik ağırlığa sahip.

Türkiye bir Avrupa ülkesidir. Kültürel, coğrafi, tarihi ve siyasi olarak kıtaya aittir. Türkiye ile bazı AB ülkeleri arasındaki ilişkiler gergin kalabilir, ancak zorunluluk çoğu zaman buzları eritir. Türkiye Avrupa güvenliğinin doğal bir sütunudur; onsuz yapı eksik kalır.

