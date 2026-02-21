Bir döneme damga vuran Cennet Mahallesi dizisinde çocuk oyuncu olarak tanınan Seyit Karabulut’un yıllar sonra sosyal medyada ortaya çıkan son hali dikkat çekti.

2004–2007 yılları arasında Show TV’de yayımlanan dizide Ferhat’ın kardeşi Aliş karakterini canlandıran Seyit Karabulut, üç sezon boyunca izleyicilerin sevgilisi olmuştu.

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i son haliyle hayranlarını şaşırttı

SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Dizinin ardından televizyon projelerinde yer almayan Karabulut, uzun bir aradan sonra sosyal medyada görüldü.

Paylaşılan görüntülerde, enstrüman satışı yapılan bir dükkandan darbuka alan Karabulut’un, yıllar içindeki değişimi hayranlarının ilgisini çekti.

Çocuk yaşta ekranlara gelen ve Aliş karakteriyle hafızalara kazınan oyuncunun son hali, hem diziyi hatırlayanları hem de yeni kuşak izleyicileri şaşırttı.

