Gaziantep’te gündüz saatlerinde evine hırsızlık amacıyla giren üvey kardeşi ve yanındaki üç kişi, Emine Yusuf’u boğmaya çalıştı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yusuf, burada geçirdiği kalp krizi sonucu öldü. Olay sırasında evde bulunan kızı da bıçaklanan Yusuf’un üvey kardeşi ve yanındaki üç kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Korkunç olay, Şahinbey ilçesi Ünaldı Mahallesi Attaroğlu sokakta bulunan bir evde meydana geldi.

ALTIN HIRSIZLIĞI İÇİN EV BASTILAR

İddiaya göre, yabancı uyruklu Muhammed Vekil (35) ile yanındaki 3 şahıs, gündüz vakti altınlarını çalmak için üvey kardeşi Emine Yusuf'un (55) evine girdi. Muhammed Vekil ve yanındaki şahıslar, evde bulunan Emine Yusuf ve kızı Zeynep Vekil'e (15) saldırarak altınları çalmaya çalıştı.

Üvey kardeş altın hırsızlığı için ev bastı, sonu korkunç bitti

KARDEŞİNİN BOĞMAYA ÇALIŞTIĞI KADIN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Hırsızlığa direnen anne ve kızı şahısların saldırısına uğradı. Saldırı sırasında Muhammed Vekil, üvey kardeşi Emine Yusuf'u boğmaya çalışırken, Zeynep Vekil ise bacağından ve kalçasından bıçaklandı. Daha sonrasında saldırganlar kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise boğulmaya çalışılırken fenalık geçiren Emine Yusuf ile bacağından ve kalçasından bıçaklanan Zeynep Vekil'i ilk müdahale sonrası Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavisine başlanan Emine Yusuf, gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, kızının ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Emine Yusuf'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndan tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

SALDIRGAN ÜVEY KARDEŞ VE YANINDAKİ 3 ŞAHIS YAKALANDI

Olay sonrası geniş çaplı çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırgan üvey kardeş Muhammed Vekil ile yanındaki 3 şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

