Eski milli futbolcu ve teknik direktör Tayfur Havutçu'nun vefat eden babası Ersin Havutçu'nun cenazesi, Sakarya'nın Hendek ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam, Bülent Uygun ve Tümer Metin gibi isimler Havutçu'yu acı gününde yalnız bırakmadı.



Ersin Havutçu için Hendek Rasimpaşa Merkez Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Tören öncesinde Tayfur Havutçu ve aile üyeleri cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, Havutçu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü, milletvekilleri ve yerel yöneticiler katıldı. Spor camiasından ise teknik direktörler Yılmaz Vural, Ertuğrul Sağlam ve Bülent Uygun ile eski milli futbolcu ve spor yorumcusu Tümer Metin törende yer alarak Tayfur Havutçu'nun acısını paylaştı.



Kılınan cenaze namazının ardından Ersin Havutçu'nun cenazesi, dualar eşliğinde Hendek'teki aile kabristanlığına defnedildi.

